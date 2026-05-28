В мире игр Михаил Андреев
Дополнение «Баллады прошлого» для The Witcher 3 по масштабу будет сопоставимо с аддоном «Кровь и вино»
По крайней мере, так заявляют девелоперы.
Вчера вечером CD Projekt RED нежданно-негаданно, словно вернувшись в свой 2015-й, анонсировала внеплановое контентное расширение для The Witcher 3 Wild Hunt. Дополнение под названием Songs of the Past («Баллады прошлого») запланировано к релизу на следующий год.

Источник изображения: CD Projekt RED.

Никаких сюжетных подробностей аддона пока нет. Известно, что мы снова будем играть за Геральта из Ривии, которому предстоит выполнить ответственное задание. Понимая, что информации во время анонса было озвучено критически мало, сегодня разработчики из CD Projekt RED добавили, что по своему масштабу «Баллады прошлого» будут сопоставимы с дополнением «Кровь и вино».

Работой над дополнением занимается небольшая часть CD Projekt RED при содействии коллектива Fool’s Theory, основанного бывшими разработчиками «Ведьмака». Проще говоря, можно рассчитывать, что новое контентное расширение будет соответствовать «Крови и вину» не только в плане масштаба, но и в вопросе качества.

#cd projekt red #the witcher 3 #the witcher 3 wild hunt #fools theory
