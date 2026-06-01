В июне 2026 года Casio представит в Японии 17 новых моделей G‑Shock, включая лимитированные серии и стандартные варианты.

В мае Casio уже выпустила в Японии почти два десятка новых G‑Shock, от лимитированных коллабораций до обычных моделей. В июне компания продолжит расширять линейку и сосредоточится на отдельной серии для внутреннего рынка.

По данным Notebookcheck, в июне Casio планирует запуск 17 новых часов G‑Shock для японского рынка, включая лимитированные и стандартные модели. В перечень входят серия Luxe Black 2100, часы ICERC Frogman, модель для Surfrider Foundation Japan, «черные» GST‑B1000BD, шесть вариантов в камуфляже и яркие версии Color Camo.

Серия Luxe Black 2100 уже доступна для предзаказа в Японии и включает четыре модели: GA‑2100LXB‑1AJF, GA‑2100LXB‑1A9JF, GM‑2100LXB‑1AJF и GM‑2100LXB‑1A9JF. Часы предлагают обновленный циферблат с матовой фактурой и металлическими метками, а также черный безель. Версии с индексом 1A9 получают золотые элементы, остальные — серебристые. Цены: 20 900 иен (эквивалентно ≈₽ 9380) для GA‑2100 и 32 450 иен (эквивалентно ≈₽ 14 560) для металлических GM‑2100.

К 35‑летию ICERC Japan Casio выпускает три лимитированные модели Love The Sea and The Earth: Frogman GW‑8202K‑2, Baby‑G BGD‑5650K‑2 и GA‑B2100KN‑2A. Все они используют светло‑голубые полупрозрачные ремешки с градиентом и рисунком кита на петле, а также разные фирменные технологии, включая Tough Solar, Multi‑Band 6 и Bluetooth.

Линейка Black IP GST‑B1000BD включает две версии — с черным и синим циферблатом, обе с черным IP‑покрытием безеля и браслета. Casio подчеркивает связь с первой моделью G‑Shock DW‑5000C в дизайне корпуса и безеля; цена в японском онлайн‑магазине — 75 900 иен (эквивалентно ≈₽ 34 000).

В серию «Bold Camo» войдут шесть камуфляжных моделей: GM‑6900CMG‑3, DW‑6900CMG‑3, GA‑700CMG‑3AJF, GA‑700CF‑1A, DW‑6900CF‑1 и GA‑V01CMG‑3A, которые уже доступны для предзаказа по цене от 15 400 до 35 200 иен (эквивалентно ≈₽ 6900 - 15 800). Все модели рассчитаны на срок службы батареи до пяти лет, а GA‑V01CMG‑3A, по заявлению Casio, может работать до десяти лет.

Дополнительно, для азиатского рынка представлены две яркие модели в цветном камуфляже — розовая GA‑V01MCG‑4A и фиолетовая GA‑V01CMG‑6A, которые также входят в серию Bold Camo и стоят по 26 950 иен каждая (эквивалентно ≈₽ 12 100). Пока все эти новинки ориентированы на Японию, сроки выхода на европейский и американский рынки производитель не уточняет.