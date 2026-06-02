Новая серия Citizen Collection PR105 получила оформление, отсылающее к цветку: это заметно и в узоре на циферблате, и в форме заводной головки.

Изображение: Citizen

Citizen представила в Японии три новые механические модели из коллекции PR105: PR1050-50W, PR1052-54A и PR1054-59A. Часы получили круглый циферблат с рисунком, который напоминает распускающийся цветок, корпус из нержавеющей стали и тонкий металлический браслет. Во всех трех моделях компания использует открытый участок циферблата, через который видно работу механизма. Среди других деталей — заводная головка в форме бутона и три стрелки на аналоговом циферблате.

Внутри стоит калибр 6628 с автоматическим и ручным заводом. Citizen указывает запас хода около 40 часов, суточную точность от -20 до +40 секунд, сапфировое стекло, водонепроницаемость 5 ATM и магнитную устойчивость типа 1.

Модель PR1050-50W получила розовый циферблат и серебристый корпус с браслетом, PR1052-54A выполнена в золотом цвете, а PR1054-59A сочетает циферблат, безель и заводную головку цвета розового золота с серебристым корпусом и браслетом. В Японии новинки уже появились в онлайн-магазине Citizen по цене 60 500 (эквивалентно ≈₽ 27 150), 66 000 (эквивалентно ≈₽ 29 600) и 62 700 иен (эквивалентно ≈₽ 28 130) соответственно, а запуск продаж намечен на 18 июня.