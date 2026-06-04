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Global_Chronicles
Производители возобновляют выпуск DDR4 из-за дефицита и дороговизны DDR5
Нехватка и рост цен на DDR5 вынуждают производителей возвращать к жизни устаревшую память. Материнские платы под DDR4 снова запускают в серию, а AMD и Intel продолжают продавать совместимые процессоры.
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Рынок ПК столкнулся с небывалым дефицитом оперативной памяти. Цены на DDR5 растут, а доступность падает. Производители нашли неожиданное решение: вернуть к жизни DDR4

Источник изображения: Tom's Hardware

Журналисты Tom’s Hardware выяснили это на выставке Computex 2026. Производители материнских плат и компании, выпускающие модули памяти, меняют стратегию. Спрос на платформы с поддержкой DDR4 вырос. Один из брендов назвал цифру — двузначный рост продаж за последний квартал. Другие подтвердили: спрос вырос существенно, хотя точных данных не привели.

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Как минимум два вендора уже наращивают выпуск материнских плат под DDR4 на вторую половину 2026 года и на 2027 год. Многие из этих продуктов давно сняли с производства. Теперь заводы перестраивают линии обратно. Причина проста: продажи материнских плат в этом году рухнули. У некоторых производителей спад достиг 37%.

AMD и Intel тоже подстроились под ситуацию. AMD выпустила на Computes юбилейную версию Ryzen 7 5800X3D. Компания заявила, что будет продавать этот процессор столько, сколько имеет смысл — это не ограниченная партия. Intel продолжает продавать Raptor Lake и Raptor Lake Refresh. Один из производителей плат специально наращивает выпуск LGA 1700 с поддержкой DDR4, потому что таких вариантов на рынке почти не осталось.

DDR4 проще и дешевле в производстве. DDR5 требует продвинутой упаковки и встроенного контроллера питания. Именно эти компоненты сейчас в дефиците. Память DDR4 таких проблем не создает. Основное узкое место — распределение кремниевых пластин. Но это общая проблема всей индустрии: Intel, например, смещает акценты в сторону дата-центров из-за ажиотажного спроса.

Высокопроизводительных чипов для разгона, таких как Samsung B-die, уже не выпускают. Поэтому новые комплекты DDR4 будут работать на частотах не выше 3600 МГц. Почти все опрошенные источники сошлись на одном: дефицит DRAM и NAND продлится как минимум весь 2027 год.

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#amd #intel #материнские платы #ddr5 #ddr4 #дефицит памяти #computex 2026 #модули памяти
Источник: tomshardware.com
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