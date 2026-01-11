Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Готовим свой ПК к отключению интернета — советы бывалого геймера

Жизнь без интернета возможна, если заранее собрать «чемоданчик» с музыкой, фильмами, играми и нужным софтом.
[ ] для раздела Блоги
5
5

Десять лет назад я спорил с некоторыми пользователями в интернете о прогрессе и победе цифрового контента над физическим. Убеждал всех и каждого, что физические копии игр не нужны, а идеи сервиса Good Old Games лишены какого-либо смысла. Но что-то пошло не по плану, и в 2020 году я узнал всю полноту жизни без постоянного подключения к Всемирной паутине. По щелчку пальца мир рухнул и дал понять, что «бережёного Бог бережёт».

Именно с того самого момента у меня готов «экстренный чемоданчик» на все случаи жизни, и сегодня я готов поделиться простыми и понятными приёмами, что позволят сэкономить массу нервных клеток, когда придёт время.

Железная часть вопроса и финансовые затраты

Данный пункт необязательный, но очень желательный. Можно обойтись без дополнительных трат, так как у многих пользователей персональных компьютеров подобного добра полно, и его легко вынуть из чулана или антресоли:

  • Оптимально SATA SSD-диск от 250 ГБ для хранения данных. Можно обычный жёсткий диск и большего объёма.
  • Wi-Fi-роутер с USB-портом. Настоятельно рекомендуется вариант с возможностью установки сторонней прошивки OpenWRT.
  • USB BOX или переходник для жёсткого диска.

Так как материал рассчитан на широкий круг читателей, указывается обобщённый набор необходимого. В больших городах провайдеры бесплатно предоставляют новейшее оборудование своим пользователям, но в малых населенных пунктах или при использовании только мобильного интернета возможны иные ситуации.

Домашний сервер как основа автономной независимости

У каждого дома обязана быть локальная сеть с возможностью обмена информацией между различными устройствами. Держать постоянно включённым персональный компьютер — не самая правильная идея, а вот использовать обычный роутер с минимальной функциональностью — идеальный вариант.

Первые шаги — предоставить избранный контент всем членам семьи с любого устройства. Подключив к роутеру жёсткий диск и открыв общий доступ, можно решить большинство неудобств при отсутствии интернета. Телевизоры, смартфоны, планшеты, ноутбуки продолжат выполнять мультимедийные функции. Чувство «нормальности» без работающего интернета — вот главное волшебство данного пункта.

Установка и настройка OpenWRT расширит имеющиеся возможности и сделает устройство более гибким в специфических ситуациях.

Жёсткий диск и выбор носителя информации

Есть нюанс, о котором говорят редко. Здесь не требуется быстрое устройство с большими возможностями за много денег. Упор делается на максимальную совместимость с широким спектром техники. Так как дома обычно несколько устройств, а ещё есть мамы, бабушки, подруги, SATA SSD становится максимально универсальным вариантом на все случаи жизни.

С объёмом немного сложнее. Поскольку это палочка-выручалочка «на всякий случай», на первый план выходит вопрос затрат и разумного минимума. Долгий опыт эксплуатации указывает на планку в 250 гигабайт как нижний порог.

Выбор между механическим и твердотельным накопителем лежит в плоскости надёжности. Если есть уверенность в старом друге — можно взять его, в противном случае предпочтение лучше отдать новым технологиям.

Музыка в каждый дом на 30 ГБ

Это первое, что стоит скачать на резервное устройство. В обычной жизни можно слушать пару треков в день и не гнаться за трендами, но без интернета должен быть запас минимум на 30 гигабайт. Чем больше разных альбомов собрано в одном месте, тем лучше.

Музыка — универсальный антидепрессант на все случаи жизни. Под разное настроение заходят разные композиции, и коллекция обязана быть максимально широкой.

Фильмотека на любой вкус и цвет объёмом до 90 ГБ

Второй по значимости резерв — большая библиотека ситкомов. Не фильмов, не детективов и не сюжетно ориентированных историй, а именно комедийных сериалов. Магия заключается в возможности пересматривать одни и те же серии по несколько раз. Более того, такие сериалы можно без зазрения совести смотреть в 360p и экономить на размере файлов.

У каждого свои предпочтения, но в закромах у меня лежат «Секс в большом городе», «Друзья», «Как я встретил вашу маму» и «Две девицы на мели». Пересматривать можно и два, и три, и пять раз.

Контент 18+ в скрытой папочке на 20 ГБ

Без комментариев и прелюдий. Нужен, имеется, практикуется.

Необходимый софт в минимальном количестве с максимальным охватом на 40 ГБ

Так как я занимаюсь железом, комплект всегда в готовности и с актуальными программами, но здесь совет простой — собрать собственный набор. Технически в сети полно «сборок», которые можно взять за основу. Главный принцип автономного комплекта программ — минимализм и универсальность. Каждая сохранённая программа обязана быть полностью функциональной без подключения к интернету:

  • Два образа операционных систем: одна лицензионная и актуальная, вторая — сборка от любимого автора со встроенной активацией. Для непредвиденных случаев лучше иметь два разных варианта.
  • Набор драйверов. В большинстве ситуаций это видеодрайверы, для остального достаточно универсальных, встроенных в систему. При желании можно сделать резервную копию установленных в систему через специальные утилиты и отложить в сторонку.
  • Утилиты для воспроизведения медиаконтента: кодеки, проигрыватели, редакторы, просмотрщики, ридеры и прочая мелочёвка.
  • Офисная утварь. Тут каждый думает в меру собственной испорченности. У меня — Microsoft Office 2016 и Notepad++.
  • Энциклопедии и справочники различного толка.
  • Утилиты для диагностики системы. Специфические программы, необязательные для широкого круга.

Игры и развлечения для долгих зимних вечеров на 70 ГБ

Современные игры в массе своей занимают более 100 ГБ, и может показаться, что объём под этот раздел выбран слишком скромный. Но этого вполне достаточно. Это временное решение, и хранить современные дорогие блокбастеры с передовой графикой здесь не требуется. Основной акцент — на высокой реиграбельности и универсальности.

Например, в запасниках у меня лежат Battle Brothers, Darkest Dungeon, SpellForce: Conquest of Eo, Wartales, Vagrus — The Riven Realms, и этого более чем достаточно на несколько тысяч часов разнообразного времяпрепровождения.

Помимо реиграбельности и личных предпочтений, выбор обусловлен ограничениями DRM-защиты от несанкционированного копирования. В Steam есть офлайн-режим, но он работает не всегда и не со всеми проектами. Нет желания «внезапно» узнать, что для перехода в офлайн игру сначала требуется запускать с подключением к интернету. Предпочтение отдаётся вариантам из польского универмага.

Послесловие

За последние несколько лет я понял, что идти в ногу со временем — это не про технологии и будущее. Идти в ногу со временем — это про понимание ситуации и готовность к непредвиденным поворотам судьбы.

Мы стали слишком зависимы от воли случая, и в любой момент может произойти что-то, выходящее за рамки обыденности и суеты. И к подобным ситуациям нужно быть готовым. Небольшие приготовления помогут справиться с большинством сценариев и сохранить привычный образ жизни.

Добавить в закладки

Теги

васютин отключение интернета геймерский лайфхак локальная сеть офлайн игры резервные данные техническая подготовка
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Pano 100R PZ White
+
Обзор игровых компьютеров ASUS TUF Gaming T500 и ROG G700
1
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X870I Edge TI EVO WIFI
4
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 5.0 NVMe M.2 MSI Spatium M560 объемом 1 ТБ
8
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A850GL PCIE5 White
3
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G Gaming Trio OC
22
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line FV-1000GM
13
Сравнительный обзор четырех недорогих материнских плат MSI на AMD Socket AM5
12
Обзор ноутбука ASUS VivoBook S14 (M3407H)
3
Ретроклокинг: Вся палитра процессоров AMD Socket 754
41
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пользователь поделился своим способом предупреждения расплавления разъёма питания видеокарты
4
В Тольятти сфотографировали новую Lada Vesta Sport
+
В Финляндии потребление электроэнергии достигло исторического максимума
1
NVIDIA DLSS 4.5 снижает производительность видеокарт
3
Рекомендации производителя не помогли владельцу RTX 5090 избежать расплавления разъёма питания
14
Разгадана тайна обитания рогатых клювоносых динозавров в Европе
1
Hardware Unboxed протестировали DLSS 4.5 на различных поколениях видеокарт GeForce RTX
+
Немецкие ученые предполагают наличие связи человеческого сознания с квантовым полем
+
ФРС США пытается спасти экономику, рискуя разогнать инфляцию
1
FAZ: ВС Германии не смогли защитить ПРО Arrow 3 от пролетавших БПЛА
+
TCL выпустила телевизор X11L SQD-Mini LED для противостояния телевизорам с RGB LED-подсветкой
+
Конгресс США определил, где будут выиграны или проиграны следующие вооруженные конфликты США
+
«Ростех» показал процесс сборки газовой турбины большой мощности ГТД-110М
2
Origin Code представила элитные комплекты DDR5 с трехсекционной системой воздушного охлаждения
1
Психологический хоррор Pathologic 3 стал доступен для прохождения
1
Подросток из Хайфы случайно нашел кольцо времен Римской империи с изображением богини
+
Предварительная стоимость Steam Machine раскрыта благодаря чешскому ритейлеру
2
После удара «Орешником» Запад обсуждает невозможность перехвата ракеты и уязвимость стран ЕС
1
В России расширили список заболеваний для бесплатного лечения по ОМС
3
WCCFTech: На CES представили память DDR5 DDR5 на 256 ГБ и 8000 МТ/с с тремя вентиляторами на планке
1

Популярные статьи

Прошитая PlayStation 4 Pro в 2026 году — стоит ли покупать заядлому геймеру
5
Как продлить жизнь старому ПК, если с такими ценами на ОЗУ и SSD покупку нового придется отложить
16
«Август» (2025): субъективное мнение о фильме
+
Сравнение i7-5820K и i7-6800K в одинаковых условиях, их плюсы и минусы
19
Комп в корпусе от XBOX 360 - мой DIY проект
9
Готовим свой ПК к отключению интернета — советы бывалого геймера
5

Сейчас обсуждают

swr5
16:08
Ни какого порядка. Кто хочет может гадить на орбите запуская всякую хрень десятками тысяч. Надо было еще в прошлом веке делать закон о суверенном космическом пространстве над территорией своей страны.
SpaceX получила от регуляторов разрешение на эксплуатацию до 15 000 спутников второго поколения
Waramagedon
16:00
Включи Ютуб и увидишь, что они тащат, тестов полным полно с актуальными видеокартами.
Сравнение i7-5820K и i7-6800K в одинаковых условиях, их плюсы и минусы
Garthar
15:58
Он и так не рентабельный в принципе. Там основная проблема в батарее. По сути единственное реальное применение электромобиля это городской транспорт типа арендных машин
В США наблюдается спад спроса на электромобили
MriS
15:55
Скрытая реклама дисков по конскими ценам 😅
Готовим свой ПК к отключению интернета — советы бывалого геймера
Overseer man
15:55
Горе. Ты хоть знаешь для чего нужна фольга? Или у тебя телевизор заменяет мозги?
Готовим свой ПК к отключению интернета — советы бывалого геймера
Overseer man
15:53
Кто умный, тот поймет... https://www.youtube.com/watch?v=yDuarCIKMnQ
Готовим свой ПК к отключению интернета — советы бывалого геймера
Srttye
15:41
https://chat.deepseek.com/share/elkfjn1mvzba6rcmam Я чуть чуть запоздал. ссори, только щас статью увидел Листайте в конец
Почему CachyOS — это один из худших Линуксов
КОТ
15:25
Ещё один шапку из фольги напялил 🤡
Готовим свой ПК к отключению интернета — советы бывалого геймера
Anna Nova
15:04
БП кал
Рекомендации производителя не помогли владельцу RTX 5090 избежать расплавления разъёма питания
Алисия Степс
15:00
ста0ья составлена искуствынным интыллектом. Удаляйтее. Не правильно это!!
Готовим свой ПК к отключению интернета — советы бывалого геймера
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter