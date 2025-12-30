Выход толстого дракона — как Саммо Хунг заменил легендарного Брюса Ли

Время стирает имена, но не стирает ощущения. Если бой выглядит живым, значит, его ставил человек, а не алгоритм.
6
6

Люблю боевики эпохи VHS. Добрые, душевные, с ламповой атмосферой. Ничего лишнего — только бесконечный дзен. В прошлом веке снимали фильмы для зрителей, а не инвесторов, и ставили интересы обычного человека выше всего остального. Сегодня они смотрятся наивно, но всё так же отзываются теплом в сердце. Но у истории есть несправедливость: она забыла одного из самых главных действующих лиц, подаривших ту самую атмосферу лёгкости и веселья, — гонконгского режиссёра, актёра и продюсера Саммо Хунга. Без этого легендарного человека мир бы не узнал о Джеки Чане, Синтии Ротрок, Мишель Йео, Донни Йене, Юэнь Бяо, Билли Чоу. Именно он подхватил знамя Брюса Ли и популяризировал восточные единоборства в кинематографе.

Предисловие

реклама



Судьба-злодейка стирает из истории по-настоящему значимые фигуры, благодаря которым мы знаем мир таким, какой он есть. Саммо Хунг — это крёстный отец всего кинематографа, связанного с восточными единоборствами. Почти всё, что уходит корнями в Гонконг, прямо или косвенно связано с толстым и слегка неуклюжим спортсменом. Он прошёл путь от помощника ассистента до дистрибьютора и продюсера. Более семидесяти ролей в разных фильмах и свыше 240 картин, вышедших под его покровительством.

«Выход дракона» с Брюсом Ли

Это один из самых кассовых и влиятельных фильмов в истории. С одной стороны, он сделал великого бойца звездой мирового масштаба и узнаваемой личностью, с другой — прорубил окно для нового жанра в кинематографе. Фильмы о единоборствах существовали и раньше, но скорее в виде «треша» для нетребовательной публики, местечкового «нечто» с непонятной целевой аудиторией. Именно с этого фильма сюжет и повествование начали выстраиваться вокруг умений и навыков главного героя.


реклама



Фильм стал культовым не из-за присутствия Брюса Ли, а потому, что продвинул и стандартизировал новый жанр, сделав его частью мирового наследия. Именно он стал вдохновением для множества проектов про единоборства: тут и «Кровавый спорт», и «Мортал Комбат», и «Кулак легенды», и «Уличный боец», и куча других.

После выхода фильма дивиденды получили многие участники съёмочного процесса и стали узнаваемыми в индустрии. Например, главный злодей фильмов 80-х — Боло Янг.

В картине задействовано большое число статистов, неизвестных на момент съёмок, но прославившихся позже. Всей этой ватагой кто-то руководил, ставил хореографию, распределял роли и занимался координацией. Этим человеком был толстячок с отменным вкусом и весёлым характером — Саммо Хунг. Пока Брюс Ли разбирался с ключевыми событиями, молодой и перспективный мастер создавал окружение и управлял атмосферой.

реклама



А ещё он выступал грушей для битья в начале фильма и принимал на себя жёсткие и реалистичные удары, чтобы продемонстрировать всю мощь главного героя.

Создание Hung Ga Ban и прорыв в постановке рукопашных боёв

Самое главное событие в истории фильмов про восточные единоборства. После съёмок «Выхода дракона» Саммо Хунг основал собственную команду каскадёров и постановщиков боёв. Он стандартизировал правила, проработал хореографию и взаимодействие между актёрами. Саммо Хунг пригласил большое число мастеров рукопашного боя и знакомых, в том числе никому не нужных Джеки Чана и Юэнь Бяо. Именно такой подход позволил создавать крупные зрелищные сцены с большим количеством статистов в короткие сроки.

Именно Саммо Хунг первым превратил обычную драку в искусство, где обмен линейными любезностями обрёл сознание, логику и повествование. Бои перестали быть хаотичным нанесением ударов: сила противостояла ловкости, тактика преобладала над грубым умением.

реклама



Бабушка Чин Цин-анг

Первая женщина-актриса, специализирующаяся на единоборствах. Для нас этот персонаж важен тем, что это бабушка Саммо Хунга — его первый учитель, направивший мальчика на путь кинематографа. Именно благодаря ей он стал таким, каким мы его знаем. Это к вопросу о том, что «толстячок» не на пустом месте превратился в птицу высокого полёта в столь молодом возрасте. Семья была плотно связана с киноиндустрией. Он с раннего детства варился в индустрии.

Бабушке на снимке 95 лет.

«Игра смерти» — последний фильм Брюса Ли

Великий актёр отправился на небеса летом 1973 года. В его портфолио остался не до конца снятый фильм с большим объёмом материалов. В этот момент Саммо Хунгу был всего 21 год, но он уже работал во многих проектах как постановщик боёв, сценарист, ассистент, помощник режиссёров и консультант по широкому спектру вопросов. Это был не мальчик на побегушках, а достаточно влиятельная фигура с обширным кругом обязанностей.

Недоснятый материал дорабатывает сценарист Роберт Клауз, а физическое воплощение на экране восстанавливает Саммо Хунг, снимая недостающие сцены — это больше половины хронометража.

Именно благодаря этим людям мир узнал о жёлтом костюме с чёрной полосой. Фильм стал легендой и вдохновил безумное число проектов во всех возможных медиа.

Фильм «Выход толстого дракона»

Многие современные зрители не до конца понимают, какая связь между двумя актёрами и как «ноунейм» мог снять фильм, подражающий по многим элементам легендарным работам Брюса Ли. Саммо Хунг был не просто поклонником великого человека, а внёс прямой вклад в его возвеличивание.

У нас данная картина мало известна, так как была междусобойчиком для своих. Зато многие любители восточных единоборств знакомы с другим фильмом с тем же названием. Думаю, никому не нужно проводить параллели и объяснять, почему такая обложка и как картина связана со всем вышеописанным. Донни Йен отдал уважение великому прошлому.


Донни Йен и школа Hung Ga Ban

Многим актёр известен по серии фильмов про Ип Мана — учителя Брюса Ли. Свою карьеру он начинал как один из каскадёров в труппе Саммо Хунга. В отличие от истории с Джеки Чаном, здесь многие специалисты получали билет в большое кино и не застревали «в пятом ряду, третий справа». Выходцы из-под крыла Саммо Хунга регулярно приглашают друг друга в эпизодические роли в различных картинах. Кто-то скажет: «Круговая порука», я отмечу —  дань уважения.


Три дракона гонконгского кино

Саммо Хунг, Джеки Чан и Юэнь Бяо — три человека, популяризировавшие целый жанр. Продюсер, актёр и каскадёр. Один торговал знаниями, второй — лицом, третий — здоровьем.

Сегодня экшен-фильмы стали безопасными, клишированными и стерильными. Режиссёры разучились снимать красивые поединки: дрожащая камера, ракурсы по полсекунды и куча мельтешения на экране. Компьютерная графика закрашивает все изъяны и убирает ламповость. В эпоху величия Саммо Хунга всё было иначе: показывали каждый прыжок с его стремительностью, лёгкий уворот и тяжесть удара. Чувствовалось каждое движение. Всё было по-настоящему, реально и естественно. Верилось происходящему на экране.

Послесловие

История помнит только тех, кто мелькает в центре кадра, но забывает об огромной работе, что стоит за ней. В экшен фильмах именно дублеры, каскадеры и мастера создают тот самый экшен. Без лица и упоминания в титрах. А еще есть человек, который все придумает и покажет правильно, доходчиво и красиво. Даст денег, приведет нужных людей и потратит сотни часов на создание шедевра.

Саммо Хунг — это человек, изменивший мир, создавшей новые стандарты и популяризировавший экшен фильмы с элементами восточных единоборств.


Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B850 Tomahawk WIFI
1
Побеждаем кризис оперативной памяти
14
Обзор и тестирование блока питания Iron Pride Creator 850W White
10
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A850GLS PCIE5
8
Обзор и тестирование блока питания Iron Pride Creator 750W
4
Обзор сетевого зарядного устройства Ugreen 100W GaN 6-Ports Desktop Charger (X765)
+
Обзор беспроводного комплекта MSI Forge K200 Wireless Combo
1
Обзор и тестирование процессорной СВО SAMA L70 360BK Black 360мм
1
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X870E Tomahawk MAX WIFI PZ
8
Обзор игровых мышек MSI Versa 300 Wireless и Versa 300 Wireless White
3
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российский посадочный модуль «Венера-Д» впервые с 80-х годов получит снимки поверхности Венеры
22
Касперская назвала блокировку VPN угрозой для банковской и государственной инфраструктур
4
Росстат: в России в последнюю неделю марта продукты питания не показали существенного роста
2
В России разработали автоматизированный асфальтоукладчик с точностью до 2 см
2
Разработчики RPCS3 улучшили эмуляцию процессора Cell консоли PS3 и добились прироста FPS до 7%
+
Украина построит завод по производству ядерного топлива в Николаевской области
4
Китайская корпорация Tencent запустила стриминговый канал PetTV для домашних животных
+
Павел Дуров: Число ежедневно активных пользователей Telegram в России составляет 65 млн человек
9
Первый запуск китайской ракеты «Тяньлун-3» закончился неудачей
+
Ядра Intel Coyote Cove P могут иметь производительность на такт выше по сравнению с AMD Zen 6
4
Специалисты NVIDIA снизили потребление видеопамяти в 6,7 раз с помощью нейронного сжатия текстур
3
Российская ракета «Союз-5» с инновационным двигателем готовится к первому полёту в начале апреля
+
Indie.io запустит сервис подписки Indie Pass с каталогом из 70 инди-игр за 6,99 долларов в месяц
+
Телевизоры Samsung с ОС Tizen 8 получили обновление до Tizen OS 9 со множеством новых функций
+
Технология Nvidia NTC уменьшает использование видеопамяти в играх с 6,5 ГБ до 970 МБ
5
The Information: DeepSeek v4 будет работать на чипах Huawei без участия Nvidia
+
Флагман КАМАЗ-54901 показали транспортникам на выставке в Санкт-Петербурге
+
Тюнингованный шестидверный Ford F-450 Platinum на 11 мест продали в четыре раза дороже нового
+
Госкорпорация Ростех представила привязной аэростат для борьбы с отсутствием мобильной сети
+
Технология нейронного сжатия текстур Nvidia снизила потребление VRAM в тестовой сцене почти в 7 раз
1

Популярные статьи

«Кит-убийца»: не ужасы, а нечто непонятное (субъективный обзор фильма)
1
Что такое национальный мессенджер MAX и его возможности
115
16 криптовалют, которые были признаны товаром, не зависящим от централизованного эмитента
+

Сейчас обсуждают

Руслан Знамов
08:43
Капец тут биодронов набежало ))) Готовьтесь носить лапти, глупыши ...
Что такое национальный мессенджер MAX и его возможности
IRanPast
08:40
Сперва пусть долетят )))
Российский посадочный модуль «Венера-Д» впервые с 80-х годов получит снимки поверхности Венеры
IRanPast
08:38
Это ты прав, Илончику нужно было так же давать обещания про Марс
Российский посадочный модуль «Венера-Д» впервые с 80-х годов получит снимки поверхности Венеры
IRanPast
08:29
Всем плевать на тебя
Что такое национальный мессенджер MAX и его возможности
clickerpw
08:26
За мои налоги мне ограничивают свободу выбора. Я начинаю задумываться
Что такое национальный мессенджер MAX и его возможности
Chihonya
08:25
Горит от убого разъема, были бы старые добрые 8 пин, было бы все ок, этот убогий разъем нормально пашет до 250 Вт, что больше, уже нужно мониторить постоянно, а то кирдык....))))
Материнская плата и процессор — выбираем грамотно под конкретные задачи
IRanPast
08:24
Такие как ты, не имеют национальности, вас полно в любой стране И то что ты не русский уже давно тут известно
Что такое национальный мессенджер MAX и его возможности
Артём Поздняков
08:24
Падишах вечен🤣🤣🤣 минимум до 98 лет ,и все на должности А вот ишаков до тех пор умрет много,да
Российский посадочный модуль «Венера-Д» впервые с 80-х годов получит снимки поверхности Венеры
Артём Поздняков
08:23
Ага,а ещё к 2048 создадим все свое и всех догоним переногим На крайняк к 2078му Главное ,это давать обещания людям,которые дотуда стабильно не доживут
Российский посадочный модуль «Венера-Д» впервые с 80-х годов получит снимки поверхности Венеры
Алексей Кузнецов
08:21
Хорошо Росиию жрать? Сытно? Ненапряжео? Зачем работать, что-то делать хорошо, если можно взять дубину и всех насильно заставить пользоваться говном?
Что такое национальный мессенджер MAX и его возможности
