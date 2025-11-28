У меня есть стойкое ощущение, что пришло указание сверху поливать грязью Steam Machines. Маленький пазл в большой игре корпораций. Microsoft два года подготавливала общественность к мысли, что консоли — прошлый век, будущее за персональными компьютерами, а тут появилось что-то непонятное. Сегодня кратко пробегусь по своему видению ситуации, упомяну вопросы с искусственным интеллектом и закончу выбором устройства. Текст немного сумбурный, так как нет чёткой линии последовательности — это большой пазл, где корпорации делят вкусный пирог игрового мира.

В углу любого вопроса всегда стоят деньги и заработок

Когда люди что-то обсуждают, спорят о том или ином происшествии, они забывают простую истину — деньги, конкуренты, оптимизация расходов, удобная точка входа. Подавляющее число геймеров думают, что они центр вселенной и всё крутится только вокруг них, но это не так. Корпорации кидают прикормку лишь для привлечения внимания, остальное — чистое выдаивание.

15 февраля 2024 года — точка невозврата

В этот день Xbox официально изменил приоритеты и начал планомерное воздействие на общественное сознание. Именно с этого момента в прессе начали появляться тезисы:

Рынок консолей стагнирует.

Все игровые компании стремятся выйти на рынок персональных компьютеров.

Без выхода на ПК игры обречены на провал.

Игры дорожают, и без ПК игровым студиям не выжить.

И много подобных мыслей. В этом есть зерно истины, но лишь отчасти. PlayStation и Nintendo великолепно себя чувствуют в своей замкнутой экосистеме. Но из разных утюгов крайне активно и настойчиво шла агитация за персональные компьютеры.

Летом 2024 года появилась новая волна продвижений. Игры Steam и Xbox — лучшее сочетание для активного геймера. Разные независимые СМИ активно обсуждали, что будущее за единой платформой, способной запускать любые проекты. У создателей контента не должно быть вопросов с монетизацией их труда. С февраля 2024 по октябрь 2025 года шли активные обсуждения будущего индустрии, и эксперты регулярно упоминали, что ПК станет ведущей игровой платформой.

Как говорил мой знакомый следователь — ищи, кому это выгодно. До релиза Steam Machines были сомнения в выгодополучателях подобного потока мыслей, но последние события расставили всё по местам.

Анонс Steam Machines

Microsoft два года активно работала над изменением сознания геймеров и внушала всем вокруг, что свет клином не сошёлся на игровых консолях. Удобно и с комфортом можно играть на персональных компьютерах. За огромными ящиками с неповоротливой операционной системой будущее индустрии. Windows плюс Steam — лучшее, что было придумано человечеством. В это время выходит дядюшка Габен и говорит, что Windows в этом уравнении лишний.

Valve ударила Microsoft в самое сердце и породила страх. Steam присел на расчищенную поляну и вызвал гнев в высоких кабинетах.

В сети активно закапывают Steam Machines

Если смотреть новостные заголовки по отдельности, то они не представляют собой ничего необычного. Люди обсуждают устройство и мусолят крохи доступной информации. Но как только начинаешь складывать всё воедино, картина меняется серьёзнейшим образом:

Один из крупнейших игровых ресурсов оценил будущий гаджет в $1000. В IGN провели эксперимент и воспользовались всеми накопленными знаниями о персональных компьютерах. Данная оценка может быть правдивой, правда на том же сайте в такую же сумму оценили Xbox поколения Magnus, который втрое производительнее.

Активный вброс про античит-системы. У Linux вообще и Steam Machines в частности есть слабые места с защитой от нечестных игроков. Это серьёзный недостаток для платформы. Правда, у Steam Deck на той же базе и с 5,5 млн пользователей не возникало сложностей с подобным вопросом. Более того, сегодня под линукс нет рабочих читов.

Восемь гигабайт видеопамяти — мало. Это маломощное устройство с низкой производительностью, нет ни одного сценария, где на нём бы запускали игры с ультра-настройками и забитым буфером видеопамяти под завязку. Но во всех обзорах обсуждают эту тему. Очень странная повестка.

Нет возможности апгрейда устройства. Это действительно проблема, особенно для тех, кто желает не заморачиваться и получить готовый к работе продукт из коробки. Сама концепция «Купил и пользуешься» противоречит варианту с модернизацией. И снова активное обсуждение коня в вакууме.

Непонятный целевой рынок устройства. «Недоконсоль» или «недоПК». Имеет недостатки обеих платформ. Более того, гаджет не будет субсидироваться для максимального охвата аудитории и не поступит в розницу к ретейлерам. Снова вспоминаем историю со Steam Deck и декларируем жизнеспособность подобного подхода.

Если пробежаться по всем заголовкам и разборам, то устройству активно приписывают негативные факторы, мало связанные с реальностью. Гаджет идёт по пути младшего собрата, но с прицелом на более широкую аудиторию. Однако о достоинствах почти никто не вспоминает, что очень странно. При непредвзятом отношении и без указки сверху у творения дядюшки Габена масса уникальных плюшек, выгодно выделяющих его на фоне сборок на Windows. Банальные функции беспроводного подключения, пробуждения, управления отсутствуют в обычных системах, но важны для ПК у телевизора. Нет ни одного обзора про удобство использования.

Подобный новостной фон явно указывает на попытку изменить доверие к будущему продукту, причем с активным воздействием на общество. Я знаю только одно заинтересованное лицо, и это не Sony.

Обновление Windows в сторону Copilot или Xbox

За последний год в стане Microsoft произошло много изменений. Большая корпорация поняла, что без ИИ у неё нет будущего. Новость сама по себе не удивительна, но имеет глобальное влияние на пользователей Windows. Корпорация обожает навязывать своим клиентам новые цифровые продукты, без которых те, по их мнению, не могут существовать. Прямо сейчас люди в дорогих костюмах обсуждают внедрение ИИ в ядро операционной системы.

За последние полгода обновления Windows поломали сотни программ и утилит. Серьёзно снизили производительность видеокарт. Это не случайные ошибки, а массовая проблема. И это при том, что процесс внедрения новых функций ещё не начался.

Параллельно с Copilot идёт внедрение функций Xbox. На сову одновременно пытаются натянуть не только глобус, но и на всё, что может попасться под руку. И это на фоне массовых сокращений сотрудников.



Увеличение стоимости чипов памяти и консолей Xbox

В 2025 году на рынке чипов произошли глобальные изменения. Вернее, сами перемены случились два года назад, а сейчас эффект отразился на массовом рынке. Крупные корпорации выкупают всё, что поможет в развитии ИИ. Нормальные корпорации подготовились к данной ситуации заранее. Например, Google разработала передовой чип для работы с новыми технологиями и массово внедряет его в сервисы. Amazon выгребает доступные чипы последние три года. Дженсен Хуанг лоббирует поставки в Китай.

А что делает Microsoft? Она прекрасно знает реальную ситуацию на рынке и что происходит с железом. Видит ажиотаж на память и всю суету. Но при этом не делает никаких запасов для собственного производства и серверов. Для тех, кто не в курсе, Xbox — вершина айсберга. Самое важное и денежное направление — сервера Azure. Плюс активное участие в ИИ-буме. И СМИ утверждают, что у нее нет запасов на годы вперед.

Пока все наблюдают за игровым сообществом на фоне подорожания железа, мало кто обращает внимание, что в совокупности факторов у Windows серьёзные проблемы. Штормит не только игровое направление — качает всего IT-гиганта.

Игровые персональные компьютеры на базе Windows

Прямо сейчас главная операционная система перегружена бесполезными сервисами, которые Microsoft пыталась впихнуть обывателям под видом крайне нужных функций. Хвосты старых технологий торчат в разных частях ОС и конфликтуют с другими модулями. Огромный проект AR и голосового помощника, три разных браузера, различные функции офисных приложений и куча прочих бесполезных вещей. Проблемы внутри гиганта регулярно вылезают наружу. Только за ноябрь сеть Xbox дважды была в глубоком ауте, регулярные перебои с обновлениями и вылеты сторонних программ.

Это не единичные случаи, а массовая проблема по всем фронтам. Каждый месяц выходят десятки косяков. Но это только начало.

Нелёгкий выбор PlayStation 5 или игровой ПК на базе Windows



Если делать выбор без контекста, то вариант не сильно изменился за последние 15 лет. Плюсы и минусы каждого устройства очевидны давным-давно, но в свете последних событий всё не так однозначно.

Бум искусственного интеллекта не только взвинтил цены на комплектующие, но и изменил политику компаний. Пока Sony улучшает свой сервис для геймеров и сдерживает рост цен на устройства, Microsoft ударилась во все тяжкие. Пока японцы точечно вносят изменения и смотрят на реакцию пользователей, американцы рубят с плеча и мило улыбаются.

Сегодня, с ростом цен на комплектующие и приоритете ИИ над всем остальным, выбор между PlayStation 5 и ПК для геймера очевиден — консоль от Sony доминирует над конкурентом с колоссальным отрывом. Microsoft оторвана от геймеров, и у неё сейчас другие приоритеты. Гейб Ньюэлл продемонстрировал, как Windows далека от обычных игроков.

Линейка устройств Steam Machines

У меня нет четкого представления о данном устройстве с практической точки зрения. На бумаге все выглядит великолепно. В теории, при выборе устройства на Windows и Linux при сопоставимой стоимости буду рекомендовать последнее. У детища Valve сегодня вырисовываются мощнейшие козыри — отсутствие тонн бесполезного мусора. Дядюшка Габен не бежит за трендами и не путается вскочить на улетающий поезд. Он делает устройство с четко заданной целью.

В выборе между Steam Machines и PlayStation 5 уже не все так однозначно.