Есть пять стадий отрицания. Со времен Xbox 360 прошло 11 лет. Многие пользователи живут противостоянием из позапрошлого поколения и отрицают реальные факты. Кто-то смирился с происходящим, а кто-то слепо идет в пучину забвения.

реклама





Предисловие

На новогодние праздники 2014 года решил побаловать себя дорогой покупкой, и в числе подарков числилась игровая консоль. В тот момент я был чистокровнейшим ПК-боярином. Изучив интернет и литературу, обратился к любимому братику за советом.

Многим может показаться, что покупка устройства за $500 (именно столько консоль стоила в местном ритейле) — плёвое дело, но для меня это серьёзные траты. Любимый братик — ярко выраженный поклонник корпорации Microsoft вообще и Xbox в частности. С 360 коробки на One он перешёл в день релиза и обладал Xbox Day One Edition (которая сгорела через 2 года). И завязалась у нас "беседа" о выборе платформы. Множество аргументов, доводов и общедоступных фактов. Самый последний и весомый звучал примерно так: "У Microsoft много денег, и она засыпет все проблемы имеющимися финансами".

реклама





Тут стоит уточнить, что работал с антикризисными управляющими по банкротствам, и похожую фразу слышал регулярно от многих руководителей "в дорогом пиджаке, но с дырками в носках". И фразы про "засыпание проблем деньгами" воспринимал крайне негативно. Вместо консоли приобрёл большой телевизор с 3D-очками и покупку отложил на потом.

Прелюдия

Заходя в различные паблики и слушая мудрых спикеров, можно услышать очень интересные формулировки и тезисы. Большинство сводится к идее, что Xbox вводит инновации в игровую индустрию, а японцы лишь копируют и повторяют. Фил Спенсер развивает консольный мир, а Sony плетётся где-то позади. Подобное исходит как от старых, так и новых поклонников коробокса.

Фил Спенсер придумал обратную совместимость с Xbox 360 и радует своих адептов, а вот Sony...

реклама





Факт состоит в том, что на Xbox первая игра по обратной совместимости появилась 12 ноября 2015 года. В противовес этому, японская корпорация продавала большинство игр с 2012 по 2016 год в бандле из двух игр: одна для старой, другая для новой консолей. Параллельно с этим работала PS Now, где можно было поиграть в 750 игр с PS3. Суммарно на PlayStation 4 было доступно около 2100 игр в противовес 650 у Xbox. Разный подход, но у каждого есть свои плюсы и минусы.

Фил Спенсер придумал игровую подписку Xbox Game Pass, а самураи спустя несколько лет решили воспользоваться протоптанной дорожкой.

Факт состоит в том, что PS Now стартовал в июне 2014 года, а Xbox Game Pass посетил игровые консоли лишь в июне 2017 года. До релиза Gears 5 в сентябре 2019 года обе подписки находились в режиме "шалтай-болтай" и пробовали разные направления. Ни о какой "инициативе" и "прорыве" от Фила Спенсера и речи не идёт. Только с 2019 года и полнейшего провала консольного подразделения Xbox он начал активно продвигать данное направление.

Фил Спенсер заботится об игроках и продвигает кросс-плей. Только благодаря ему мы можем играть в одни игры на разных платформах.

реклама





Правда жизни такова, что кросс-плей существовал за три года до истеричных воплей главы Xbox. Например, в War Thunder кросс-плей между ПК и PS4 работал с ноября 2013 года. В Final Fantasy XIV возможность появилась в апреле 2014-го. Фил Спенсер поднял вопрос только на E3 в 2016 году. Чувствуете разрыв? До этого момента мне удалось найти 11 игр, что поддерживали подобное у Sony. Инновации — они такие...

Покупка игровых студий

Весь 2018 год заголовки пестрили "очередным" приобретением игровой студии для Xbox. Поголовно все и каждый кричали про "закидывание проблем деньгами". В любом диалоге с поклонниками Microsoft встречалось утверждение про "у Xbox много денег".

Абсолютно все студии из списка с хорошей репутацией, но в состоянии банкротства. Последние проекты разорили компании и они отдавались за пачку чипсов. Скажу больше, судя по релизам, им вообще не давали денег на разработку и держали в черном теле.





Время беливов

В декабре 2019 года Microsoft анонсировала новую игровую консоль с 12 терафлопс. Очень странный анонс перед новогодними праздниками — это полностью уничтожило рождественские распродажи коробокса. Стоимость Xbox One X снизилась с $500 до $300, пока не распродали все складские запасы.

Летом 2020 года представили PS5, и начались странные сравнения. Японская консоль умела в 10 терафлопс, и то в boost'е на короткое время, когда ящик стабильно держал заявленную производительность. Этот момент особенно часто упоминали во всех сравнениях двух устройств. Игры на Xbox Series X будут лучше и красивее.

Приобретение ZeniMax Media за $7,5 млрд взбудоражило общественность. Люди не могли поверить в столь серьёзный шаг со стороны Фила Спенсера. Очень многих удивляла низкая оценочная стоимость творения Тодда Говарда. Весь фокус заключался в семи провалах подряд и плачевном состоянии игрового конгломерата. Фил Спенсер снова приобретает активы по бросовой цене.

В сентябре 2020 года, за два месяца до старта продаж 9-го поколения консолей, из уст главного фокусника индустрии посыпались сказочные речи и обещания. Тот момент, когда слова расходились с делом. Только очень далёкому от игрового мира человеку подобное могло показаться интересным.

Игровой 2020 год

На мероприятии Golden Joystick лучшей игрой признана The Last of Us Part II от японской Sony.





Со стороны Microsoft в номинациях участвовала только Ori and the Will of the Wisps. Хорошая игра, но уровень сравнения несоизмерим.

В этом же году японцы выпускают Ghost of Tsushima, Sackboy: A Big Adventure и Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Demon's Souls. Сказать, что Xbox разгромлен по всем франтам — это смягчить действительность.

Игровой 2021 год

В этом году самураи расслабились и от внутренних студий выпустили всего пару игр и несколько переизданий. Знаковым противостоянием оказались:

У Xbox Halo Infinite, Forza Horizon 5 и Microsoft Flight Simulator.

У PS5 Deathloop, Returnal, Ghostwire: Tokyo, Final Fantasy VII Remake, Ratchet & Clank: Rift Apart.

В этом году снова безоговорочное доминирование одной платформы над другой. Разрыв между соперниками колоссальный.

Игровой 2022 год

Очередной год по избиению слабых. Японцы не стесняются в методах и издеваются над янки от всей души. В моменте ситуация выглядела абсурдной. Sony ушла далеко вперед со своими играми:

Фил Спенсер представил легендарные As Dusk Falls, CrossfireX и Grounded (ударный год).

Японцы отстрелялись God of War Ragnarök, Horizon Forbidden West, The Last of Us Part I, Gran Turismo 7.

И снова с большим и явным отрывом одна платформа доминирует над другой. Microsoft перешла к тактике "Мы покупаем Актиблиз", подождите еще немножко и все у вас будет. Весь год профильные ресурсы освещали судебные процессы и нахваливали дальновидную политику и перспективы X-ящика.

Игровой 2023 год

Третий год существования 9-го поколения консолей. Начинается отказ от "хвостов" и выход чистых эксклюзивов для нового поколения. Ознаменовался формулой в 30 кадров на консолях Xbox.

Xbox представили несколько игр от внутренних студий. Самыми заметными стали Redfall и Starfield. Вся рекламная кампания и проплаченные ресурсы восхваляли данные проекты из каждого утюга. Менее заметно прошли Minecraft Legends, Hi-Fi Rush и Forza Motorsport. Много релизов, но все мелкие и незаметные.

Честь PlayStation отстаивали Final Fantasy XVI, Resident Evil 4 и Marvel's Spider-Man 2, а также несколько мелочёвок от сторонних студий.

Этот год ознаменовался шумихой вокруг Baldur’s Gate 3 и несколькими менее заметными релизами, которые отказались посещать Xbox.

Игровой 2024 год

В январе 2024 года прошли две презентации от двух платформодержателей с интервалом в пару дней. Много красивых слов и пафосных речей. Не всё так однозначно, и вы нас неправильно поняли. Год ещё не подошёл к концу, но можно смело утверждать, что Black Myth: Wukong, Stellar Blade и Helldivers II разорвали в клочья всю игровую политику Microsoft, а сверху успех отполировали Final Fantasy VII Rebirth, Astro Bot и Silent Hill 2. Microsoft ещё должна выпустить какие-то игры в этом году, но что-то мне подсказывает, что это лишь номинальные названия, о которых забудут через пару дней после релиза.

Обмажем общую ситуацию с играми на двух платформах релизами игр Xbox на платформе конкурента, добавим игнорирование многих студий Xbox Series S и наденем розовые очки.

Послесловие

У некоторых поклонников игрового подразделения Microsoft долгие годы в голове мелькали странные мысли. Они придумывают себе странные идеи и пытаются преподнести их как вершину благоденствия. Microsoft зальет все проблемы деньгами — она богатая Если проследить весь путь деятельности Фила Спенсера с 2014 года по сегодняшний день, я не вспомню ни одного года, где слова соответствовали делу, а Xbox хотя бы один год выступал на равных со своим прямым конкурентом.