Лучший экспириенс от игр Nintendo можно получить только на персональных компьютерах. Повышенное разрешение, частота кадров, моды и расширенные функции. Эмуляторы стоят на острие прогресса и сегодня вспомним некоторые из них.

Предисловие

В этом году большая N закрыла два крупнейших проекта по эмуляции консолей Nintendo Switch, что нанесло сильнейший удар по экосистеме пиратских игр. Энтузиасты пиратской бухты теперь не могут полноценно использовать свои навыки и наслаждаться незаконным промыслом. Подобный шаг удивителен, особенно реакция от игрового сообщества. Крупнейшие спикеры с YouTube прямым текстом поддерживают воровство и поощряют противоправную деятельность. Мы живем в странное время, где нет четких границ добра и зла.

Цифровое пиратство

Последние 15 лет веду законопослушный образ жизни и 99% всех запускаемых игр использую только в лицензионном варианте через цифровые магазины. Некоторые осечки начали появляться только после февраля 2022 года с уходом издателей из России и Беларуси. Моральная дилемма состоит в простой парадигме: "Я поиграю в интересную игру при любом раскладе, ваша забота — лишь принять от меня денежку за игру".

Но, ступив один раз на скользкую дорожку и вкусив сладкий запах Халявы, начинаешь все чаще искать варианты экономии. Там, где лежат игры от ушедших издателей, есть и другие варианты. Эмулятор Nintendo Switch один из них.

Эмулятор Cemu

Технически, это эмулятор для Nintendo Wii U с небольшим и дружным комьюнити. В сегодняшнем топе он появился не просто так. У японской корпорации есть особенность - переиздание старых игр с некоторыми визуальными улучшениями. Ввиду активного сообщества модеров и давности разработки, ряд игр на этом эмуляторе работает и выглядит лучше, чем в новых эмуляторах:

Mario Kart 8

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Donkey Kong Country: Tropical Freeze

Xenoblade Chronicles X

Super Mario 3D World

New Super Mario Bros. U

Другие, менее известные тайтлы.

Буквально полгода назад утилита получила крупнейшее в своей истории обновление и из серой овечки превратилась в полноценного игрового монстра с кучей функций. Одно лишь скачивание модов в полуавтоматическом режиме стоит многого. Великолепно работает на любом корыте с поддержкой Vulkan. Недавно вышла версия для Android-устройств.

Эмулятор Yuzu

Долгое время считался эталоном и самым популярным решением для воспроизведения игр Nintendo на персональных компьютерах. Пару недель назад сам рекомендовал именно этот продукт от энтузиастов. Легкая настройка, понятный интерфейс, онлайн-сервисы с библиотеками — конфетка на рынке нелегального софта. Популярность вскружила голову создателям, и они возомнили себя вершиной мира. Включили донат и платный доступ к своему творению на старте самой ожидаемой игры поколения — The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Власть предержащим подобный поступок не понравился, и они отправились в суд. Недолгие разборки и небольшой штраф. Закрытие проекта в апреле 2024 и забвение в истории.

Основные эксклюзивы работают сносно, на них и делался акцент при разработке. С мультиплатформой есть некоторые проблемы. Из-за отключения серверов не работают некоторые онлайн функции. Моды теперь можно ставить только в ручном режиме.

Эмулятор Sudachi и Suyu



Это форки на базе закрытой Yuzu. Так как первоначальный эмулятор имел открытый исходный код, любой желающий мог продолжить дело "великих комбинаторов". Буквально через пару релизов проекты скукожились и исчезли из поля зрения. У данной ветки появилось несколько доработок с минимальными изменениями. Акцент и доработка делались для Android телефонов.

У Suyu есть особенность - имеется живой сайт и репозиторий с исходниками, но проект закопали на старте.

Дополнительно упомяну Nyushu и Uzuy - еще два форка и иногда упоминаются в некоторых пабликах.

Эмулятор Ryujinx

Это второй по популярности проект по эмуляции системы Nintendo Switch. Совершенно новый подход к тому же вопросу: обратный инженеринг и полная эмуляция железа. Проект потребляет заметно больше ресурсов, но и библиотека совместимости лучше. Разрабатываться начал значительно позже YUZU, и популярность была ниже. Но из-за закрытия основного хотлайнера стал чаще упоминаться в профильной прессе.

В конце сентября 2024 года был закрыт при прямом содействии большой N. Форков и энтузиастов замечено не было. Архивы все еще встречаются в сети, и последняя версия широко доступна. Не проводил прямого сравнения двух утилит, но Ryujinx мне нравится меньше... Возможно, привык к Yuzu и не хочу переучиваться. Сравнение одних из самых последних сборок: на мощном ПК Ryujinx имеет некоторые преимущества.

Эмулятор Torzu

Серая лошадка. В прямом и переносном смысле. Эмулятор разрабатывается и распространяется только в "Даркнете". Точнее в onion сети. Никто не знает, кто стоит за разработкой. В открытом доступе нет открытых исходников и проконтролировать проект невозможно. Многие называют эмулятор форком от Yuzu. Сегодня это единственный живой проект с выходящими обновлениями.

Пользователи единогласно не рекомендуют данный проект к использованию, но в то же время утверждают, что вирусы не обнаруживаются, и все работает без проблем. Из-за скрытности и невозможности контролировать разработку есть опасения в добросовестности разработчиков.

Основным и главным недостатком называется отсутствие базового ресурса. В сети множество мошенников, и неизвестно: "сайт с дистрибутивом официальный или фейковый"?

Действия Nintendo

Активность игрового гиганта в последнее время многих настораживает. Не то чтобы они делают что-то неправильное или "лютуют" — это обычная практика. Профильные специалисты считают, что это все связано со скорым выходом Nintendo Switch 2. Есть большая вероятность, что у нового устройства будет похожая архитектура для поддержания обратной совместимости. Подобные проекты будут легко модифицированы и серьезно подорвут продажи новых устройств. Гипотетическая проблема напрямую связана с финансовым благополучием. Сегодня первая Switch имеет дикую популярность и перетащить пользователей на новое устройство без "границы поколений" будет затруднительно. Большие деньги и большие риски, а релиз The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom показал, что поклонников у игр Nintendo гораздо больше, чем владельцев портативной консоли.