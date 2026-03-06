Опрос показал усталость значительной части людей от цифровизации

Аналитический центр НАФИ провёл опрос, согласно результатам которого 20% российских пользователей интернета не возражали бы расстаться с «Госуслугами», цифровыми документами и электронными подписями. Среди пользователей в возрасте не более 24 лет такое желание наблюдается у 27% опрошенных.

Больше других надоели пользователям Рунета сервисы с искусственным интеллектом. Таких в опросе набралось около 43% участников. По их мнению, ИИ пытаются внедрить даже там, где он не нужен, причём из-за него дорожает электроника, а пользы от него никакой. В результате могли появиться даже так называемые ИИ-веганы, которые сознательно отказываются пользоваться искусственным интеллектом.

Может быть интересно

Изображение: GrokРаздражающими 8% опрошенных посчитали маркетплейсы, онлайн-банки, обучение, доставку продуктов. 28% уверены, что подобные сервисы дают корпорациям и государствам расширенный контроль над людьми. 32% говорят о потере конфиденциальности и сборе персональных данных. Ещё 24% уверены, что такие сервисы помогают распространять фейки. 36% опрошенных увидели в цифровых технологиях причину ухудшения способности мыслить самостоятельно, а 33% говорят о потере навыка общения между людьми вживую. 17% видят в ИИ угрозу для рабочих мест, 11% опасаются разрушения традиционных ценностей, 4% думают о вреде для окружающей среды.

31% опрошенных проводят в ПК и мобильных устройствах не менее 8 часов в день, тогда как меньше 2 часов этим занимаются только 7% пользователей.