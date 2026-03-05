Авария на спутнике «Экспресс-АТ1» привела к нарушению вещания для абонентов оператора «Русский мир», а также для части клиентов «Триколора» и «НТВ Плюс».

Утром 4 марта у зрителей ряда популярных телеканалов возникла серьезная проблема с просмотром телевизионных передач. Операторы спутникового телевидения «Русский мир», некоторые клиенты «НТВ Плюс» и «Триколора» сообщили о приостановке вещания. Причина неполадок кроется в возникновении нештатной ситуации на борту российского телекоммуникационного спутника «Экспресс-АТ1».

Согласно данным сервиса мониторинга сбоев «Сбой.рф», к 16:30 по московскому времени поступило около 21 000 обращений от недовольных подписчиков «Триколора» и более 1000 сообщений от клиентов «НТВ Плюс». Наибольшее количество жалоб зафиксировано среди жителей регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока, включая Красноярский край, Иркутскую область и Новосибирскую область.

Спутник «Экспресс-АТ1», запущенный в 2014 году, находится в орбитальной позиции 56° восточной долготы. Его зона покрытия охватывает обширные регионы Сибири, Урала и западной части России. Срок службы аппарата рассчитан на 15 лет эксплуатации.

По оценкам представителей Национальной спутниковой компании («Триколор»), сбои привели к нарушению работоспособности оборудования. Всего услугами трансляции, обеспечиваемыми «Экспресс-АТ1», пользуются примерно 1,5 млн домашних хозяйств. Глава информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков предположил, что число пострадавших телезрителей могло достичь 5 млн человек.

Национальная спутниковая компания оперативно отреагировала на проблему и приняла меры для восстановления сигнала.