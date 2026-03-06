Власти США рассматривают возможность введение новых правил экспорта чипов для искусственного интеллекта. Они могут обязать компании получать лицензии на поставки оборудования NVIDIA и AMD практически в любую страну.

Администрация Дональда Трампа (Donald John Trump) рассматривает возможность ужесточения контроля над экспортом ускорителей для искусственного интеллекта. Речь идет о поставках оборудования компаний NVIDIA (NVIDIA Corporation) и AMD (Advanced Micro Devices). Американские власти планируют учитывать вычислительные возможности оборудования при разрешении на поставку за границу. Компании должны будут получать экспортные лицензии для каждой партии ускорителей.

Источник изображения: Wccftech

Дискуссии вокруг экспорта ИИ-чипов продолжаются уже несколько лет. Причина проста: производители вроде NVIDIA и AMD резко нарастили мощности своих ускорителей, а спрос на них растет вместе с развитием систем искусственного интеллекта.

Ранее администрация Джо Байдена (Joe Biden) предложила закон «О распространении ИИ», который делил страны на несколько категорий и вводил разные правила поставок. Многие производители, включая NVIDIA, критиковали этот подход и предупреждали о рисках для американских компаний.

Новый вариант регулирования может оказаться заметно жестче. По информации Bloomberg, власти США хотят обязать производителей получать экспортные лицензии практически на все поставки ИИ-оборудования. Ограничения могут коснуться даже союзников.

Крупные контракты окажутся под более строгим контролем. В таких случаях США потребуют участия правительства страны-покупателя и переговоров на государственном уровне. По сути, доступ к передовым технологиям станут увязывать с политическими договоренностями.