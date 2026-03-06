Я иногда провожу дни «детоксикации» от современного кинематографа. В качестве «лекарства» использую те же голливудские картины, но из совершенно другой эпохи. Когда не было воинственных феминисток, бессмысленного BLM-активизма и прочей толерантной чепухи. Когда выбирали по-настоящему красивых актрис на роли, а не всяких Белл Рамзи…

Никогда не был поклонником Мэрилин Монро. Но сегодня расскажу о картинах с ее участием, которые считаю неплохими и, которые, естественно, сам смотрел.

«Зуд седьмого года» («The Seven Year Itch»), 1955

Изображение: ru.kinorium.comЭто такой очень легкий и непринужденный фильм, снятый Билли Уайлдером. В главных ролях снялись Мэрилин Монро и Том Юэлл.

Фильм снят по одноименной пьесе Джорджа Аксельрода. Поэтому тут будет минимум «передвижений» и много монологов главного героя самим с собой.

Нью-Йорк, жаркое лето. Мужчины отправляют своих жен с детьми на отдых куда подальше. А сами… Ну вы понимаете… Пить, курить и ухлестывать за молодыми красотками. Но наш герой, Ричард Шерман не такой!

Изображение: ru.kinorium.comОн будет придерживаться диеты, бросит курить. А уж смотреть на девиц… Но все меняется, когда в их дом въезжает «временная постоялица», имя которой мы так и не узнаем…

Изображение: ru.kinorium.comИ куда делись принципы нашего Ричарда? Да он активно борется с «порывами», но как только девушка попадает в поле зрения… Какая там жена…

Фильм получился весьма интересным. «Внутренние диалоги» Ричарда делают его таковым. У него уж очень сильно развито воображение, и он себе такие последствия напридумывал!

Может многие и не смотрели данный фильм, но один эпизод из него – просто визитная карточка Мэрилин Монро.

Изображение: ru.kinorium.comКстати, сама Монро сыграла типичную молодую блондинку в том понимании, которое мы имеем, говоря о блондинках. Попала в образ на 200%.

«Как выйти замуж за миллионера» («How to Marry a Millionaire»), 1953

Изображение: ru.kinorium.comТри девицы захотели обеспечить себе богатую жизнь. Что для этого надо? Правильно, выйти замуж за миллионера. И свой план стали осуществлять…

Они сняли очень роскошную квартиру, чтобы самим не казаться простушками и стали «закидывать невод».

Изображение: ru.kinorium.comСначала, кажется, что все идет не совсем по плану, не клюет миллионер. Но потом появляются «жертвы»…

Изображение: ru.kinorium.comЭто довольно непринужденный и легкий фильм о том, что счастье вовсе не в деньгах и их количестве. Дамочки то охотились на богатеньких, но все получилось не так. Локо (Бетти Грэйбл) выходит замуж за рейнджера. Пола (Мэрилин Монро) вообще сочетается браком с человеком, которого ищет налоговая и ему приходится скрываться. А самая «умная и прозорливая» Шатце, бросает старого, но богатого, ради «заправщика». Ну она так думала, что он «заправщик»…

Изображение: ru.kinorium.comВот такие «выкрутасы» дает им судьба, а вовсе не то, что они хотели.

«В джазе только девушки» («Some Like It Hot»), 1959

Изображение: ru.kinorium.comЭто, наверно, самая известная картина с Монро на территории бывшего СССР. Ведь фильм пользовался в той стране большой популярностью. Это очень веселая комедия.

1929 год. Два музыканта случайно становятся свидетелями мафиозной разборки.

Изображение: ru.kinorium.comИ вынуждены экстренно «ретироваться» из Чикаго. Под видом двух девиц, наши герои уезжают на «юга» с женским музыкальным коллективом.

Изображение: ru.kinorium.comНу, а там… Короче, типичная комедия «с переодеванием».

Очень неплохой актерский состав: Мэрилин Монро, Тони Кёртис, Джек Леммон и другие. Стоит посмотреть, если не видели.

Изображение: ru.kinorium.com

«Джентльмены предпочитают блондинок» («Gentlemen Prefer Blondes»), 1953

Изображение: ru.kinorium.comЭто комедийный мюзикл, где в главных ролях снялись Мэрилин Монро и Джейн Расселл.

Две подружки и «певички из шоу», Дороти и Лорелей, на круизном лайнере плывут в Париж.

Изображение: ru.kinorium.comИ по пути высматривают себе «выгодные партии». Блондика Лорелей уже обручена с богатеньким Гасом, но это не мешает ей искать более «интересные варианты»…

Изображение: ru.kinorium.comИ если сам Гас безоговорочно влюблен, то его отец вовсе не уверен в правильности выбора своего сынка. И нанимает частного детектива, чтобы он следил за будущей невесткой…

Ну это довольно типичная комедия из 50-х. И его тепло встретили и критики, и зрители. Ну а номер «Бриллианты — лучшие друзья девушки» - это уже «классика».

Изображение: ru.kinorium.comПод настроение данный мюзикл можно смотреть.

«Ниагара» («Niagara»), 1952

Изображение: ru.kinorium.comА вот это уже драма с небольшим налетом детектива. И у Мэрилин Монро тут не главная роль. Играет она злодейку, которая удумала муженька укокошить…

Фильм неплох, снимали на фоне того самого водопада, что сказывается на красоте картинки.

Собственно история идет от лица супружеской пары Полли (Джин Питерс) и Рея (Макс Шоуолтер), которые поселились в домике, где соседями была чета Лумисов.

Изображение: ru.kinorium.comИ вот Роуз Лумис (Мэрилин Монро) пытается мужа Джорджа (Джозеф Коттен) убрать с помощью любовника.

Изображение: ru.kinorium.comСобытия развиваются не спеша, показывая внутреннюю драму персонажей.

Изображение: ru.kinorium.comЭтот фильм дал сильный толчок карьере Монро, как пишут критики. А сам фильм в то время произвел сильное впечатление своим «нуарным стилем».