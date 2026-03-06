Стоимость NAND-памяти продолжает быстро расти на фоне высокого спроса на рынке полупроводников. Samsung готовит новое повышение цен на 100% на эти чипы во втором квартале после аналогичного роста в начале года.

На рынке памяти усиливается давление на производителей компьютеров и комплектующих. Как пишет WCCFTech со ссылкой на данные Sedaily, Samsung Electronics собирается вновь поднять цены на NAND-чипы, что напрямую влияет на стоимость накопителей и другой техники.

Источник изображений: Samsung

Корейская компания уже увеличила цены на NAND в первом квартале. Во втором квартале Samsung планирует еще одно повышение — до 100%. В сумме рост за год может превысить 200%.

Такая динамика связана, прежде всего, со спросом со стороны компаний, работающих с системами искусственного интеллекта. Производители памяти стараются направить поставки в этот сегмент, где крупные заказчики готовы платить больше.

По информации Sedaily, переговорные позиции производителей заметно усилились. Покупателям приходится соглашаться на предложенные условия. Похожую стратегию рассматривают и другие поставщики памяти, включая SK Hynix и Kioxia.

В прошлом году цены на NAND уже выросли примерно на 450%. С одной стороны, на рынок давит спрос со стороны инфраструктуры ИИ. С другой — производителям приходится распределять мощности между выпуском DRAM и NAND.

Рост стоимости напрямую затронет рынок потребительских ПК. SSD-накопители могут заметно подорожать, а производителям компьютеров станет сложнее удерживать прежние цены и в итоге розничные цены для покупателей поползут вверх.