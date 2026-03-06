Phone 4a и 4a Pro приносят в среднюю ценовую категорию информативные светодиоды

После нескольких недель намёков компания Nothing на презентации в Лондоне представила новые смартфоны Phone 4a и Phone 4a Pro. Это аппараты средней ценовой категории, которые совсем недавно демонстрировались на выставке MWC в Барселоне.

Изображение: Nothing

Может быть интересно

Отличительной чертой дизайна новых устройств является перенос матрицы Glyph из флагманской модели на Nothing Phone 3 в Phone 4a Pro. Он стал первым смартфоном этого производителя с полностью металлическим корпусом, что не помешало ему сохранить привычный ранее дизайн аппаратов Nothing. Уровень защиты теперь составляет IP64. Толщина корпуса равна 7,95 мм.

У стандартной модели светодиоды Glyph вокруг модуля камеры отсутствуют, что отличает это устройство от смартфона прошлого поколения. Была представлена новая светодиодная панель Glyph Bar, которая находится справа от камер. В ней доступно 7 светодиодных зон с возможностью подсветки и отображения разной информации. Например, во время зарядки она может показывать процент заряда. Есть индикаторы таймера, сообщений, звонков и других показателей.

Изображение: Nothing

Эта панель способна помогать в процессе съёмки фото и видео. Она состоит из 63 мини-светодиодных зон с яркостью на 40% больше прежнего, до 3500 нит. Phone 4a также получил рейтинг защиты IP64.

Модель Pro обладает экраном AMOLED размером 6,83 дюйма с разрешением 1,5K и частотой 144 Гц. У младшей размер экрана 6,78 дюйма с частотой 120 Гц и разрешением 1,5 K. В обоих случаях применяется стекло Corning Gorilla Glass 7i.

Сзади у обоих аппаратов три камеры. У старшей модели есть телеобъектив-перископ с разрешением 50 Мп с поддержкой 3,5-кратного оптического зума. Младшая модель получила камеру 50 Мп с таким же зумом и основную камеру 50 Мп с оптической стабилизацией, также есть сверхширокоугольная камера.

Изображение: Brady Snyder / Android Central

На аппарате Pro используется чип Snapdragon 7 Gen 4, тогда как на Phone 4a установлен Snapdragon 7s Gen 4. Прирост производительности младшей модели составляет всего около 7% при повышении энергоэффективности на 10%. У версии Pro эти показатели достигают 27% для CPU и 30% для графического процессора.

Смартфоны работают на Android 16 с программной оболочкой Nothing OS 4.1. Обещано 3 обновления до следующих версий Android и 6 лет патчей безопасности.

Изображение: Nothing

В обоих случаях установлены аккумуляторы ёмкостью 5080 мАч с поддержкой зарядки 50 Вт. Производитель обещает 90% ёмкости после 1200 циклов зарядки.

Стоимость базовой модели 8/128 ГБ составляет 349 евро, тогда как модель Pro с такой же конфигурацией стоит 479 евро. Продажи начнутся 13 и 27 марта.