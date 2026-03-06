Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Nothing представила смартфоны Phone 4a и 4a Pro с подсветкой Glyph Bar
Phone 4a и 4a Pro приносят в среднюю ценовую категорию информативные светодиоды

После нескольких недель намёков компания Nothing на презентации в Лондоне представила новые смартфоны Phone 4a и Phone 4a Pro. Это аппараты средней ценовой категории, которые совсем недавно демонстрировались на выставке MWC в Барселоне.

Изображение: Nothing

Может быть интересно

Отличительной чертой дизайна новых устройств является перенос матрицы Glyph из флагманской модели на Nothing Phone 3 в Phone 4a Pro. Он стал первым смартфоном этого производителя с полностью металлическим корпусом, что не помешало ему сохранить привычный ранее дизайн аппаратов Nothing. Уровень защиты теперь составляет IP64. Толщина корпуса равна 7,95 мм.

У стандартной модели светодиоды Glyph вокруг модуля камеры отсутствуют, что отличает это устройство от смартфона прошлого поколения. Была представлена новая светодиодная панель Glyph Bar, которая находится справа от камер. В ней доступно 7 светодиодных зон с возможностью подсветки и отображения разной информации. Например, во время зарядки она может показывать процент заряда. Есть индикаторы таймера, сообщений, звонков и других показателей.

Изображение: Nothing

Эта панель способна помогать в процессе съёмки фото и видео. Она состоит из 63 мини-светодиодных зон с яркостью на 40% больше прежнего, до 3500 нит. Phone 4a также получил рейтинг защиты IP64.

Модель Pro обладает экраном AMOLED размером 6,83 дюйма с разрешением 1,5K и частотой 144 Гц. У младшей размер экрана 6,78 дюйма с частотой 120 Гц и разрешением 1,5 K. В обоих случаях применяется стекло Corning Gorilla Glass 7i.

Сзади у обоих аппаратов три камеры. У старшей модели есть телеобъектив-перископ с разрешением 50 Мп с поддержкой 3,5-кратного оптического зума. Младшая модель получила камеру 50 Мп с таким же зумом и основную камеру 50 Мп с оптической стабилизацией, также есть сверхширокоугольная камера.

Изображение: Brady Snyder / Android Central

На аппарате Pro используется чип Snapdragon 7 Gen 4, тогда как на Phone 4a установлен Snapdragon 7s Gen 4. Прирост производительности младшей модели составляет всего около 7% при повышении энергоэффективности на 10%. У версии Pro эти показатели достигают 27% для CPU и 30% для графического процессора.

Смартфоны работают на Android 16 с программной оболочкой Nothing OS 4.1. Обещано 3 обновления до следующих версий Android и 6 лет патчей безопасности.

Изображение: Nothing

В обоих случаях установлены аккумуляторы ёмкостью 5080 мАч с поддержкой зарядки 50 Вт. Производитель обещает 90% ёмкости после 1200 циклов зарядки.

Стоимость базовой модели 8/128 ГБ составляет 349 евро, тогда как модель Pro с такой же конфигурацией стоит 479 евро. Продажи начнутся 13 и 27 марта.

#смартфоны #nothing
Источник: androidcentral.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России бывший завод Bosch перезапустил производство электроинструментов под брендом «Энгельс»
23
В России возобновили остановленную почти 30 лет назад добычу лития
8
Nvidia может выпустить GeForce RTX 5050 9 ГБ GDDR7 и RTX 5060 с GPU GB205 от RTX 5070
2
США планирует принудить технологических гигантов самостоятельно оплачивать электроэнергию
2
Автор YouTube-канала Strange Parts Скотти Аллен установил в складной Samsung батарею на 9600 мАч
+
В России на месторождении в Мурманской области запустили добычу лития после 30-летнего перерыва
+
Кадровый феномен в России – много вакансий не гарантируют соискателям найти подходящую работу
14
Россия в прошлом году заработала рекордную сумму за экспорт макаронных изделий
1
Infosecurity: в домовых чатах мессенджера MAX зафиксирован рост распространения вируса «Мамонт»
5
Внеплановый драйвер NVIDIA GeForce Hotfix 595.76 решает проблемы с напряжением на видеокартах RTX 50
2
Tom's Hardware назвали 12 лучших процессоров для сборки игрового ПК в марте 2026 года
+
Gamers Nexus: AMD выпускает более надёжные и качественные графические драйверы по сравнению с NVIDIA
3
Эксперт собрал ПК на Ryzen 7 3700X с GTX 750 Ti и протестировал его в ряде игр
1
Windows 12 может получить модульную архитектуру и тесную интеграцию с ИИ
13
Австралия испытала полностью напечатанный на 3D-принтере гиперзвуковой летательный аппарат DART AE
1
PC World: Установка Windows 12 с ИИ Copilot может потребовать более современного оборудования
7
NVIDIA может выпустить новую версию GeForce RTX 5050 с памятью GDDR7 объёмом 9 ГБ
3
BYD тестирует зарядки для электромобилей мощностью 1500 киловатт похожие на бензоколонки
+
Астрофизики определили срок существования технологически развитых цивилизаций в 5000 лет
4
Российская компания «Рикор» представила смартфоны Rikor Neuro S3 и Neuro S5 на Unisoc Tiger T8200
1

Популярные статьи

Премиальная Diablo IV — чистейший пример Pay-to-Win, лудомании и слотов в казино
10
Мой 25-летний опыт игры на ПК или как меняются игровые предпочтения с возрастом. Часть 3
7
Тестирование видеокарты HP nVidia GeForce RTX 3060 Ti 8Gb GDDR6 «Слёзки майнеров»
13
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X870E Tomahawk MAX WIFI PZ
7
PlayStation 3, Nintendo 64, Xbox One – феномен «проклятие третьей консоли»
1

Сейчас обсуждают

VRoman
05:49
Проц хорош, а как там дела с совместимостью, подтянули?
Чип Snapdragon X2 Elite Extreme показал впечатляющие результаты в тестах ЦП и ГП Geekbench
VRoman
05:48
В офисные сборки самое то.
В настольных процессорах AMD Ryzen AI (PRO) 400 доступно только от 10 до 12 линий PCIe 4.0
Эдуард Кузнецов
05:44
А в чем они новые? Поддержка памяти 7200? 270 это заторможенный 285 тый, а 250 тый, это 265 тый с двумя отключенными Р ядрами.
Intel представит обновлённые процессоры Core Ultra 200K Plus для настольных ПК 11 марта
zanbek
05:41
Национальная спутниковая компания оперативно отреагировала на проблему и приняла меры для восстановления сигнала. Наглая ложь, до сих пор не работает.
На российском спутнике «Экспресс-АТ1» произошёл сбой и временно пропал сигнал
Garthar
04:04
Хорошо на украине нынче, там и оплачивать не нужно то чего нет или нужно?
США планирует принудить технологических гигантов самостоятельно оплачивать электроэнергию
Garthar
04:01
Мда, хохлы нынче совсем идиоты. Ничего что литий использовался много где, а не только для бомб? Ты уж тогда и пиши что и железо для бомб добывали и хохлов разводили для этого же. Все специально для бо...
В России возобновили остановленную почти 30 лет назад добычу лития
Роман Белый
03:43
Пусть штрафуют работников ПВЗ которые принимали такой возврат.. Накой хер камеры стоят на ПВЗ.. для красоты?
В России хотят изменить правила отказа от заказанных товаров на Wildberries и Ozon
Роман Белый
03:27
Заказал магнитофон в машину.. Привезли подменëнный в порванной коробке.. Ясен пень.. отказался сразу на ПВЗ.. И типо теперь.. Я должен оплачивать перевозку этого говна?
В России хотят изменить правила отказа от заказанных товаров на Wildberries и Ozon
mozghru
03:13
Смотрю на карту и не понимаю,как везут сеи товары в РФ через сей пролив?
Электроника и автозапчасти в России могут значительно подорожать из-за конфликта на Ближнем Востоке
Сергей Анатолич
03:10
Я так понимаю, по мнению автора, через Ормузский пролив товары поставляют исключительно в Россию. Что вы панику наводите, товары подорожают во всём мире и в основном для ес. Потому, что Иран не будет...
Электроника и автозапчасти в России могут значительно подорожать из-за конфликта на Ближнем Востоке
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter