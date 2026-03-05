Ресурс Benchlife сообщил, что обновлённая версия GeForce RTX 5050 с 9 ГБ памяти стандарта GDDR7 может быть официально представлена в июне на выставке Computex 2026.

Буквально накануне стали известны любопытные подробности относительно возможного обновления самой доступной видеокарты семейства RTX 50-й серии — GeForce RTX 5050. Согласно появившимся инсайдам, новый вариант карты получит увеличение объёма памяти и переход на более быстрый тип памяти, однако здесь кроются некоторые нюансы.

Может быть интересно

Источник: videocardz.com

Согласно инсайдерской информации, новое решение получит дополнительный гигабайт видеопамяти, увеличив объем до 9 ГБ. Такое изменение неизбежно повлияет на конфигурацию шины памяти. Если новые спецификации подтвердятся, обновленная RTX 5050 перейдет на использование трех модулей памяти объемом 3 ГБ каждый и шириной шины 96 бит, что потенциально ограничивает общую производительность памяти по сравнению с большинством современных карт среднего уровня.

При этом, несмотря на уменьшение ширины шины, обновленные модели получат память стандарта GDDR7, способную обеспечить более высокую скорость передачи данных — около 28 Гбит/с против текущих 20 Гбит/с.

Несмотря на увеличение объема памяти и переход на новый стандарт, остается вопрос, насколько оправдана подобная модернизация для игроков, особенно учитывая тот факт, что большинство новых игровых проектов требуют гораздо большего объема видеопамяти и более высокой производительности, нежели та, которую сможет предложить новая версия RTX 5050.

Источник: videocardz.com

Сегодня портал Benchlife подтвердил наличие такой модификации видеокарты среди партнёров-производителей. Согласно опубликованным сведениям, новая версия RTX 5050 может дебютировать уже на ближайшей выставке Computex, традиционно проходящей в июне каждого года. Таким образом, релиз новинки намечен практически ровно спустя год после выхода оригинальной версии RTX 5050, представленной летом прошлого года.

Однако пока неясно, будет ли Computex лишь местом анонса или же это будет фактическое начало продаж, поэтому информация о доступности новинки может появиться позже.