Сборка была снабжена 32 ГБ ОЗУ.

В связи с кризисом на рынке DRAM и последующим ростом стоимости ряда комплектующих некоторые геймеры всё чаще обращают внимание на сборки прошлых лет, а энтузиаст YouTube-канала RandomGaminginHD в своём свежем видео протестировал один из таких ПК в популярных играх.

Может быть интересно

Источник фото: RandomGaminginHD/YouTube

Для тестов он собрал ПК, оснащённый видеокартой AMD Radeon RX 480 8 ГБ, дебютировавшей в 2016 году, и процессором Intel Core i5-12400F, который в разрешении 1080p обеспечил следующие показатели средней частоты кадров/1% low:

ARC Raiders (средние настройки графики, FSR 3 Quality) – 57 fps/49 fps

Baldur's Gate 3 (низкие настройки, FSR 2.2 Ultra Quality) – 68 fps/36 fps

Battlefield 6 (низкие настройки, FSR Quality) – 66 fps/56 fps

Cyberpunk 2077 (низкие настройки, высокое качество текстур) – 59 fps/49 fps

Forza Horizon 5 (высокие настройки, TAA) – 74 fps/64 fps

Grand Theft Auto V Enhanced (высокие настройки, TAA) – 84 fps/72 fps

Kingdom Come: Deliverance II (низкие настройки, высокое качество текстур, FSR 3.1 Quality) – 65 fps/55 fps

Marvel Rivals (низкие настройки, SSR/SSGI выкл., FSR 3 Quality) – 62 fps/47 fps

Red Dead Redemption 2 (эквивалентные Xbox One X настройки) – 56 fps/43 fps

Resident Evil Requiem (самые низкие настройки, FSR 3 Balanced) – 87 fps/78 fps

Counter-Strike 2 (высокие настройки, MSAA выкл.) – 161 fps/114 fps

В целом, сборка с RX 480 8 ГБ и Core i5-12400F показала достаточно высокие результаты в большинстве игр при щадящих настройках графики. При этом эксперт отмечает, что в ARC Raiders пришлось понижать версию драйвера для восстановления работоспособности игры, а в Baldur's Gate 3 использовать DX11, так как API Vulkan не работал.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424