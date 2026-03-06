Перископный модуль использовался ещё со времён Galaxy S20 Ultra

Журналисты портала GSMArena, работающие над обзором Galaxy S26 Ultra, в процессе подготовки материала обратили внимание на крупное изменение в камерах смартфона. В частности, для дальнего зума больше не используется камера-перископ: вместо неё смартфон применяет обычный телевик. Технически разница в том, что в простом телевике свет попадает прямо на матрицу, расположенную за объективом. В свою очередь, перископный телевик перенаправляет свет через призму, а сама матрица находится сбоку. Впрочем, куда интереснее, что это даёт обычным пользователям.

Журналисты GSMArena отмечают здесь и плюсы, и минусы. Главный минус – минимальная дистанция фокусировки. Если в S25 Ultra эта камера могла фокусироваться с расстояния 26 см, то в S26 Ultra для получения чёткого снимка нужно не менее 52 см. Иными словами, близкий ракурс с этого модуля теперь не снять. Однако плюсы тоже весьма существенны. Во-первых, модуль стал заметно более светосильным: f/2.9 против f/3.4, что в идеале увеличивает количество света примерно на 34%. Судя по примерам снимков, которые приводят авторы, разница действительно заметна:

Съёмка на дальний телевик в S25 Ultra (вверху) и S26 Ultra (внизу)

Также журналисты обращают внимание на эффект размытия фона. Если в S25 Ultra источники света выглядят прямоугольными, то в S26 Ultra – круглыми и более качественно размытыми. По мнению авторов, вариант S26 Ultra визуально более привлекателен и вдобавок служит дополнительным подтверждением замены перископа на обычный телевик.

Наконец, журналисты перепроверили свои выводы на сайте Samsung и убедились, что на страницах S26 Ultra перископ не упоминается, хотя для прошлых моделей такое упоминание было. Любопытно, что во время официальной презентации о данном изменении ничего не сказали. Возможности зума при этом не изменились: фокусное расстояние в обоих случаях составляет 111 мм, что обеспечивает оптический зум около 5x.

Напомним, Galaxy S26 Ultra вместе с другими представителями линейки S26 был анонсирован 25 февраля и поступит в продажу 6 марта. Устройство получило новый светосильный объектив основной камеры, функцию «приватный дисплей» для защиты от подглядывания со стороны, повышенную мощность зарядки, поддержку Bluetooth 6 и ряд других изменений.