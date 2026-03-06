На выставке в Москве концерн представил линейку беспилотных аппаратов для нефтегазовой отрасли. Интерес у делегаций из стран Ближнего Востока вызвал аппарат вертикального взлета и посадки «Легионер» с дальностью полета 550 километров.

Концерн «Калашников» принял участие в юбилейном салоне «Нефтегаз-2026», который проходил в Москве с 2 по 5 марта. На стенде представлены готовые комплексные изделия для топливно-энергетического комплекса с использованием беспилотной авиации.

Наибольшее внимание представителей стран Ближнего Востока привлёк беспилотник «Легионер». Это устройство вертикального взлёта и посадки, предназначенное для выполнения разнообразных задач: аэрофотосъёмки, лазерного сканирования, видеомониторинга, а также поисковых операций. Кроме того, «Легионер» может быть использован для транспортировки грузов и патрулирования территорий с целью предотвращения пожаров.

«Легионер» представлен в двух модификациях: с электрическим и бензиновым двигателем. Его максимальная дальность полёта составляет 550 километров, а продолжительность — более пяти часов. Аппарат способен нести полезную нагрузку до четырёх килограммов. Он может работать при температуре от -25 до +30 градусов и выдерживать ветер до 15 м/с.

Помимо «Легионера», на выставке были представлены беспилотный вертолет «Альфа-Е» и аппарат, разработанный по схеме «летающее крыло» — СКАТ 350 М. Все они могут применяться как по отдельности, так и в составе комплексного решения.

Представители концерна провели переговоры с потенциальными заказчиками из числа компаний, заинтересованных в доставке грузов, мониторинге газоперекачивающих станций и наблюдении за флотом гражданского мореплавания.

В «Калашникове» отмечают, что накопленный опыт эксплуатации беспилотников в боевых условиях помогает отлаживать технику и готовить операторов для гражданских проектов. Возможность получить комплексное решение под ключ снижает расходы заказчика по сравнению с наймом разных подрядчиков.