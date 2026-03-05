Согласно новому исследованию, у развитых цивилизаций очень короткий срок жизни, и значит Земля вступает в самую опасную фазу существования.

Нашей Вселенной приблизительно 13 миллиардов лет. Одна только галактика Млечный Путь состоит из сотен миллиардов звезд, и планеты вращаются вокруг подавляющего большинства из них. Многие из этих планет расположены в так называемой обитаемой зоне, идеальном расстоянии от своей звезды, где температура идеально подходит для поддержания жидкой воды. Изображение: нейросеть freepikСтатистика и теория вероятности указывают на то, что жизнь должна была возникать много раз в самых разных уголках космоса задолго до того, как сформировалась Земля. Тем не менее, нет абсолютно никаких доказательств существования внеземных цивилизаций.

Два физика из Технологического университета Шарифа в Тегеране решили подойти к этой классической проблеме с совершенно новой, свежей точки зрения. Ученые захотели выяснить, как долго вообще могут существовать технологически развитые цивилизации. Как сообщают СМИ, исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv.

Может быть интересно

Исследование показывает, что если разумная жизнь относительно легко возникает на планетах, подобных Земле, то огромное количество таких небесных тел в нашей галактике должно было бы породить множество цивилизаций. Однако, поскольку у людей нет с ними абсолютно никакого контакта, вывод очевиден: таких цивилизаций просто больше нет.

По мнению учёных, отсутствие сигналов от внеземных цивилизаций не связано с тем, что земные технологии всё ещё слишком примитивны, чтобы что-либо обнаружить. После расчётов всех переменных команда пришла к тревожному выводу.

Если разумная жизнь действительно была распространена на других планетах, то технологические цивилизации, как правило, существуют не более 5000 лет. Земная цивилизация является технологически развитой в реальном смысле этого слова всего около 200 лет. Это означает, что с точки зрения космической статистики человечество находится в самом начале опасного и уязвимого периода существования.