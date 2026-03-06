Монитор проработал в общей сложности 6500 часов.

Проблема выгорания OLED-мониторов интересует целый ряд пользователей, которые находятся на этапе выбора или уже приобрели данное устройство. Эксперт YouTube-канала Monitors Unboxed рассказал о собственном опыте использования OLED-монитора для работы в течение двух лет, пишет издание PC Gamer.

Может быть интересно

Тесты, основанные на использовании монитора MSI MPG 321URX QD-OLED, оснащённого 32-дюймовой 4K-панелью QD-OLED производства Samsung, проводимые экспертом, представляют собой наихудший сценарий применения — монитор используется в светлом режиме Windows и с тёмной панелью задач для работы с контентом, в том числе для написания текста, создания и редактирования таблиц, а также просмотра веб-страниц.

Монитор уходит в спящий режим только после двух часов бездействия, а яркость установлена на уровне 200 нит. Устройство используется более восьми часов в день (около 6500 часов за два года) и прошло уже 659 циклов компенсации.

Спустя 24 месяца интенсивного использования в статических приложениях наиболее заметные признаки выгорания QD-OLED-панели видны посредине экрана из-за двух окон приложений. Эксперт отмечает, что наблюдаемая линия стала более заметной после 24 месяцев использования по сравнению с 12 месяцами. Ещё одним видимым дефектом спустя два года является полоса от панели задач — эта область экрана выгорает постепенно, начиная с этапа наблюдения после 6 месяцев.

Также спустя 24 месяца на экране появились первые признаки выгорания в той области, где находятся значки приложений на панели задач, которые после двух лет использования QD-OLED-монитора стали выделяться более отчётливо. Чтобы дефекты были видны более явно, эксперт применил фильтр.

Источник фото: Monitors Unboxed/YouTube

Тестирование показало, что больше всего пострадали зелёные субпиксели, тогда как износ красных субпикселей заметен меньше всего, что приводит лишь к незначительному изменению цветовой температуры — с 6441K на начальном этапе до 6341K через 18 месяцев. Интересно, что спустя 24 месяца цветовая температура даже чуть восстановилась (до 6386K), что может быть связано с циклами компенсации. Максимальная яркость после двух лет использования также чуть уменьшилась — с 243 до 238 нит.

Эксперт сообщает, что ряд артефактов, связанных с выгоранием OLED-панели, был заметен уже спустя 3-6 месяцев использования монитора, а после 24 месяцев некоторые дефекты стали видны невооружённым глазом в реальных условиях, хотя на работу это не оказывает существенного влияния. Больше всего заметна линия посредине экрана, тогда как полоса от панели задач не так бросается в глаза, хотя при условии использования приложений в полноэкранном режиме это также давало бы о себе знать.

При этом специалист отмечает, что он использовал свой OLED-монитор в интенсивном рабочем режиме, наработав около 6500 часов за два года, а также не следовал рекомендациям, замедляющим процесс выгорания, поэтому в более щадящем режиме износ панели будет меньше.