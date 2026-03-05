Согласно новым данным ЕКА, сильная вспышка на Солнце привела к утроению количества электронов в атмосфере Марса

Европейское космическое агентство (ЕКА) обнародовало результаты проведенного международной группой ученых исследования, которые изучили последствия необычного солнечного шторма на Марсе. Согласно их выводам, зафиксированная в мае 2024 года мощная вспышка на Солнце вызвала значительное увеличение количества ускоренных электронов в атмосфере Красной планеты.

Орбитальные аппараты Mars Express и российско-европейская миссия ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO), находясь в оптимальной позиции, смогли зафиксировать изменения буквально спустя десять минут после начала штормового события. Наблюдения показали невероятное увеличение концентрации высокоэнергетических частиц. Количество электронов на высоте около 110 километров выросло на 45%, а на уровне 130 километров — почти в три раза, достигнув значения 278%. Такой интенсивности воздействия ученые раньше не фиксировали.

Во время активной фазы шторма продолжительностью около трех суток аппаратура зонда TGO подверглась дозе излучения, соответствующей примерно 200 дням обычного функционирования. Специалисты подчеркнули, что подобные события способны ускорить процесс утраты Марсом атмосферных компонентов, включая газовые вещества и воду, ускоряя деградацию его тонкой оболочки.

Кроме того, высокое содержание заряженных частиц в ионосфере способно вызвать серьезные проблемы связи между Землей и будущими миссиями на Марс. Повышенная концентрация электронов ведет к созданию значительных радиопомех, способных временно прервать передачу сигналов и повлиять на работу орбитальных аппаратов и наземных роботов.

Полученные данные станут основой для разработки технологий защиты космических кораблей и коммуникаций от влияния солнечных катаклизмов.