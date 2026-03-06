Игра заметно преобразилась благодаря трассировке пути.

Дебютировавшая в 2006 году игра Need for Speed: Carbon получила вторую жизнь благодаря моду, добавляющему поддержку трассировки пути, а эксперт YouTube-канала MxBenchmarkPC показал улучшения графической составляющей в игре, а также сравнил производительность оригинальной и улучшенной версий. Для тестов использовался ПК с процессором Intel Core i7-14700F, видеокартой GeForce RTX 5080 и 32 ГБ оперативной памяти DDR4-3600 CL16.

Как показано в видео, включение трассировки пути в Need for Speed: Carbon заметно преображает игру, выводя графическую составляющую на новый уровень по сравнению с оригинальной версией, но для этого требуется производительный ПК — в частности, в 4K с DLSS 4 Performance использование трассировки пути на указанной сборке понижает частоту кадров в среднем с 500-600 fps до 30-40 fps.

Источник фото: MxBenchmarkPC/YouTube

Впрочем, технология генерации кадров позволяет исправить ситуацию, обеспечивая увеличение частоты кадров в среднем до 80-120 fps в 4K с DLSS 4 Performance и 90-170 fps в 1440p с DLSS 4 Balanced, в зависимости от используемого режима (2x-4x).

