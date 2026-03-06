Цена главной криптовалюты тестирует ключевой диапазон, от которого зависит дальнейшее направление движения

По данным CoinDesk на март 2026, цена BTC находится в зоне от 73 750 до 74 400 долларов. За последние два года этот диапазон неоднократно становился точкой разворота для рынка и многократно выполнял роль как поддержки, так и сопротивления.

Многократное тестирование этой зоны придает ей особое значение в структуре рынка. Поэтому трейдеры и алгоритмы уделяют пристальное внимание таким уровням, где цена неоднократно разворачивалась.

Текущее движение происходит на фоне повышенной волатильности. Макроэкономические факторы, включая ожидания по процентным ставкам и регуляторные изменения, добавляют контекст к технической модели. Дальнейшее поведение цены в этом диапазоне даст важные сигналы о настроениях участников рынка.

Примеры: В начале 2024 года рост биткоина, вызванный одобрением спотовых ETF SEC, достиг отметки 73 750 долларов. После этого рынок вошел в фазу коррекции, и цена упала до 50 000 долларов. Это событие закрепило за зоной репутацию уровня сопротивления.

В апреле 2025 года ситуация изменилась. Во время нисходящего тренда падение биткоина резко остановилось около 74 400 долларов, и уровень стал трамплином для роста, который достиг пика в 126 000 долларов.

В начале февраля 2026 года цена пробила нижнюю границу диапазона, что привело к падению до 60 000 долларов. Такие события и формируют историческую закономерность, за которой сейчас следят участники рынка.

Главный вопрос заключается в том, сможет ли биткоин удержаться выше ключевого диапазона. Устойчивый прорыв выше 74 400 долларов с высоким объемом торгов может сигнализировать о смене тренда. В этом случае зона станет новой поддержкой, подтверждая переход к росту.

Если цена отскочит от зоны, это укажет на сохранение нисходящего тренда. Продавцы могут вернуть контроль, нацеливаясь на уровни поддержки около 60 000 долларов. Результат повлияет не только на спотовые рынки, но и на деривативы, экономику майнеров и уверенность инвесторов.