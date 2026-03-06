Если вы когда-нибудь пробовали подобрать комплектующие к игровому ПК, то наверняка знаете, что проще всего собрать топовый компьютер с большим бюджетом. В такой сборке мы не зажаты в узкие рамки бюджета и можем выбирать массу различных процессоров с большим числом ядер и 3D V-кэшем, и не экономить на объеме и скорости оперативной памяти. Имея даже начальные знания о «железе» ПК, ошибиться при такой сборке довольно трудно, ведь переплатив за какой-либо из компонентов ПК, мы получим его более тихую работу или запас производительности на будущее.

Если, конечно, вы не выберете материнскую плату за 9000 рублей для процессора Ryzen 7 9800X3D, но, чтобы не совершить такую ошибку, сегодня достаточно посмотреть пару популярных видео на тему «Как собрать игровой ПК». С большим бюджетом не приходится еще и идти на компромисс при выборе видеокарты. Если у вас хватает денег на GeForce RTX 5070 Ti или Radeon RX 9070 XT с 16 ГБ видеопамяти, то вы точно не останетесь разочарованы их игровой производительностью, а такого объема VRAM хватит на долгие годы даже для игр в разрешении 1440p.

Изображение: Hardware Unboxed

Не особо трудно собрать сегодня и так называемый «бомж-ПК», наиболее бюджетную игровую сборку. Так как ассортимент процессоров и видеокарт начального уровня становится всё более скудным, и в нем преобладают модели прошлых лет. Берите процессор Core i3-12100F, самую дешевую материнскую плату на чипсете Intel H610 для него, 16 ГБ ОЗУ DDR4 и блок питания DeepCool серии PF. Трудности возникнут только при выборе бюджетной видеокарты, так как цены на них слишком невыгодны. И в своих блогах про бюджетные сборки ПК я все чаще отсылаю читателей на «Авито» за бюджетными видеокартами, если не хватает денег на новую GeForce RTX 5050.

А вот игровые сборки среднего уровня кажутся мне наиболее сложными, ведь здесь и выбор комплектующих уже довольно широк, и качество их исполнения сильно разнится. Ошибку при подборе комплектующих в такую сборку совершить очень легко: немного переплатили за материнскую плату, еще немного за кулер, еще чуть-чуть за блок питания, еще тысячи три за более быстрый и емкий SSD, и вот нам уже не хватает денег на видеокарту GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ и приходится брать GeForce RTX 5060.

Изображение: Hardware Unboxed

А между этими видеокартами огромная разница, даже не столько в производительности, сколько в изначально заложенном сроке актуальности. Ведь брать сегодня модель с 8 ГБ видеопамяти можно только для не слишком требовательных к объему VRAM онлайн-игр, а если вы любите проходить одиночные хиты, то с GeForce RTX 5060 уже через год будете испытывать проблемы с каждой второй требовательной новинкой.

И, учитывая всё это, сегодня мы попробуем собрать игровой ПК с максимально выгодным соотношением цены и производительности, не забывая и о том, чтобы он оставался актуальным как можно более долгий срок. Это будет универсальная игровая сборка для одиночных и мультиплеерных игр, которая справится с самыми требовательными играми не только в разрешении Full HD, но даже и в QHD. И попробуем уложиться в бюджет в 150000 рублей, а такая задача кажется мне довольно сложной, так как цены на многие комплектующие всё растут и растут. Начнем с процессора, а выбирать компоненты для этого ПК будем на Яндекс Маркете.

Процессор

Изображение: Hardware Unboxed

Начав выбирать процессор, я ввел в поиск «Intel Core i5-12600KF» и был неприятно удивлен тем, как мало осталось предложений этой модели на Яндекс Маркете. Да еще к тому же предложения с самой хорошей ценой имеют подпись «Только наличными», а это подойдет не всем покупателям. А еще часть предложений уже находятся на грани закрытия, так как у продавца осталось всего один-два процессора. Это, кстати, приходится заранее учитывать при комплектации сборки, чтобы вы, читая эту статью на следующий день, не встречали плашку «Товар распродан». И это стоит учитывать критикам в комментариях, которые очень любят приводить примеры более дешевых цен, а иногда еще и из совсем других магазинов.

Поэтому отличный процессор Core i5-12600KF отпадает, так как спрос сегодня на него очень высок, ведь он отлично подходит для мощных игровых сборок на базе ОЗУ DDR4. Кстати, выбирая процессор для этой сборки, я наткнулся и на очень популярный ранее Ryzen 5 7500F, который стоит уже 11000 рублей. Отличная цена, но этот процессор почти никто не покупает, так как за комплект ОЗУ DDR5 для него придется отдать около 40000 рублей.

Так что же выбрать для нашей оптимальной игровой сборки? Уж точно не Ryzen 5 5600 или Core i5-12400F, эти шестиядерники уже не имеют никакого запаса на будущее, да и мощная видеокарта с ними уже иногда будет простаивать, не в силах выдать максимум того, на что способна. Поэтому оптимальным выбором мне кажется Core i5-13400F.

Стоит эта модель почти столько же, сколько шестиядерники прошлых поколений. Имеет дополнительные четыре энергоэффективных ядра, а в плане энергопотребления не ставит антирекордов, оно не превышает 115 ватт даже в самых тяжелых задачах. В играх энергопотребление еще скромнее, и лишь изредка вы будете видеть цифру 80 ватт в мониторинге. Что касается производительности в играх, то в разрешении Full HD с мощной видеокартой Core i5-13400F немного не дотягивает до Core i5-12600KF, но обгоняет Ryzen 7 5800X и Ryzen 7 5700X, не говоря уже о Ryzen 5 5600X. Это очень неплохой результат за такую цену, и Core i5-13400F отлично впишется в нашу сборку.

Кулер процессора

Энергопотребление в 115 ватт — это, конечно, не те 180 ватт, что ест, вернее, не ест, а «жрет» Core i5-14600K, но и не те скромные 76 ватт, что потребляет Ryzen 5 5600. Поэтому самый дешевый кулер с вентилятором-«стодвадцаткой» быстро заставит вас пожалеть о том, что сэкономили на охлаждении 1000 рублей. Нам понадобится кулер производительнее, чтобы в играх вентилятор на нем не ревел, а температуры вас не пугали. Например, Thermalright Assassin King 120 SE ARGB (AK120-SE-ARGB) с пятью теплотрубками и максимальной рассеиваемой мощностью в 200 ватт.

Материнская плата

Можно отметить тот факт, что материнских плат LGA 1700 с чипсетом Intel B760, поддержкой ОЗУ DDR4 и системой питания, способной справиться с процессорами уровня Core i5-13400F, в продаже можно найти всё меньше. ПК-геймеры из-за кризиса на рынке чипов памяти массово собирают новые компьютеры на базе ОЗУ DDR4, а ведь никто не думал, что материнские платы для этой ОЗУ понадобятся в таком количестве.

Еще летом прошлого года геймера, выбирающего мощный процессор и ОЗУ DDR4, засмеяли бы на форумах и в комментариях. Но сегодня другого выхода нет, так как гораздо выгоднее вложить разницу в стоимости между ОЗУ DDR4 и DDR5 в видеокарту, получив гораздо больше производительности. Поэтому в нашу сборку сегодня мы возьмем отличную материнскую плату MSI PRO B760-P WIFI DDR4.

Оперативная память

Не стоит надеяться компенсировать низкую скорость ОЗУ DDR4 ее более высокой частотой. Модули с частотами 3600 МГц, не говоря уже о более быстрых, стоят так дорого, что будет проще доплатить еще немного и собрать игровой ПК на базе ОЗУ DDR5, тем более что процессоры для платформы AM5 сильно подешевели. Поэтому в нашей сборке будут стоять не самые быстрые, но оптимальные по цене модули Kingston FURY Beast KF432C16BB1K2/32 с частотой 3200 МГц и таймингами 16-20-20-32. А их общий объем будет, конечно же, 32 ГБ, брать сегодня ОЗУ объемом 16 ГБ можно только в самые бюджетные сборки.

Видеокарта

Если вы думали увидеть в этой сборке видеокарту GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ, то не угадали. Если с объемом видеопамяти у нее все отлично, то вот по соотношению цены и производительности она уступает и GeForce RTX 5060, и GeForce RTX 5070. Разница в цене между GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ и GeForce RTX 5060 достигает примерно 15000 рублей, и очень многие геймеры не прочь доплатить, чтобы получить объем видеопамяти, которого хватит на долгие годы.

Но если доплатить еще меньшую сумму, всего около 11000 рублей, то мы уже сможем купить GeForce RTX 5070, модель, которая более чем на треть в среднем обгоняет GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ. GeForce RTX 5070 позволит без проблем и еще очень долго играть в новинки игр в разрешении QHD или с высоким FPS в разрешении Full HD.

SSD-накопитель

С высокими ценами на SSD многим придется пересмотреть способ использования накопителя и устанавливать только те игры, которые нужны именно сейчас. В таком режиме большинству геймеров вполне хватит объема SSD в 1 ТБ для игр, Windows и личных файлов. А вот на качестве экономить не стоит, поэтому мы возьмем надежный и быстрый SSD Adata GAMMIX S60 BLADE (AGAMMIXS60-1T-CS).

Блок питания

Рекомендуемая мощность блока питания для GeForce RTX 5070 — 650 ватт, но это должны быть честные и качественные 650 ватт, которые можно найти только в моделях от именитых производителей. Бюджетный блок питания такой мощности, даже если и осилит выдать ватты, нужные нашему процессору и видеокарте, еще и шуметь будет довольно сильно, так как энергопотребление перевалит за 300 с лишним ватт.

А еще не стоит забывать о надежности — если бюджетный блок питания может годами без проблем работать в экономичном офисном ПК, практически не греясь, то геймерская сборка с высоким энергопотреблением — это совсем другие условия работы. Поэтому мы возьмем качественную и надежную модель, с современной схемотехникой и надежными конденсаторами — Chieftec PowerUp GPX-650FC мощностью 650 ватт. Полностью модульный, с сертификатом 80 PLUS Gold, мостовым LLC-преобразователем, работающим по технологии DC-DC. Технологии защиты защиты, применяемые в этой модели — OCP, OPP, OTP, UVP, OVP, SCP и SIP.

Корпус

При выборе корпуса нельзя забывать про злополучный разъем питания видеокарты 12VHPWR и его новую итерацию 12V-2X6, который настолько ненадежен, что не допускает малейшего изгиба проводов питания, расположенных близко к нему. А это значит, что у корпуса для игрового ПК на базе видеокарты GeForce RTX 5070 и более старших должно быть достаточное расстояние от боковой крышки до видеокарты, чтобы кабель питания 12VHPWR не сильно изгибался рядом с местом подключения. А еще в нашем корпусе должен быть отличный продув, так как суммарно комплектующие будут выделять более 350 ватт тепла в играх и их нужно быстро отвести наружу. Поэтому отличным корпусом для этой сборки станет просторный корпус Chieftec Apex (GA-01B-TG-OP).

Итоги

Итак, ПК готов, и в требуемый бюджет мне удалось уложиться с использованием карты Пэй, так он обойдется вам в 148264 рубля. Без карты Пэй немного дороже — 152211 рублей. За ПК с таким уровнем производительности и собранным из надежных компонентов это очень неплохая цена в 2026 году. Обращу ваше внимание, что цены на момент выхода блога могут измениться, причем как в сторону повышения, так и в обратную. А под конец, как обычно, я предложу вам прочитать еще три записи в моем блоге:

