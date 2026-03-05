Сайт Конференция
Блоги
Global_Chronicles
Источники Windows Central опровергли слухи о модульной Windows 12 на базе ИИ
Издание Windows Central сообщает, что распространенная в интернете информация о скором выходе Windows 12 не соответствует действительности.

По утверждению Windows Central, в сети широко разошлась информация о том, что Microsoft готовит модульную операционную систему Windows 12 с акцентом на искусственный интеллект. Сообщение быстро распространилось через Reddit и другие площадки, однако источники издания утверждают: такие выводы искажают реальные планы компании.

Изображение издания Windows Central

Может быть интересно

Первоначально материал появился на сайте PCWorld. Затем он начал активно распространяться в социальных сетях. На Reddit обсуждение собрало тысячи комментариев и более десяти тысяч голосов поддержки.

Источники Windows Central утверждают: Microsoft не планирует выпуск Windows 12 в текущем году. Разработчики сосредоточили внимание на Windows 11. Компания хочет исправить наиболее обсуждаемые проблемы системы и вернуть доверие пользователей. Среди возможных изменений называют уменьшение количества встроенных ИИ-функций и возвращение перемещаемой панели задач.

Отдельная часть отчета касалась так называемой модульной архитектуры Windows. Здесь авторы ссылались на проект CorePC. Этот проект действительно обсуждали в 2023 году. Он должен был создать гибкую версию Windows с разделением системных компонентов для более быстрых обновлений и лучшей безопасности.

В публикации также упоминались кодовое название Hudson Valley, переработанный интерфейс и даже версия Windows по подписке. Windows Central отмечает: большинство этих идей появились в старых концепциях или слухах прошлых лет и не связаны с текущими планами разработки.

На наш взгляд, интересно предположение, которое высказали авторы статьи издания Windows Central. Они полагают, что новость в PCWorld, которую все так активно начали обсуждать, либо создана искусственным интеллектом, либо написана на основе данных, выданных ИИ без должной проверки. Нейросеть перепутала старые отчеты и дискуссии, приняв их за актуальные.

#microsoft #windows 11 #операционные системы #windows 12 #windows central #pcworld #corepc
Источник: windowscentral.com
Сейчас обсуждают

VRoman
05:49
Проц хорош, а как там дела с совместимостью, подтянули?
Чип Snapdragon X2 Elite Extreme показал впечатляющие результаты в тестах ЦП и ГП Geekbench
VRoman
05:48
В офисные сборки самое то.
В настольных процессорах AMD Ryzen AI (PRO) 400 доступно только от 10 до 12 линий PCIe 4.0
Эдуард Кузнецов
05:44
А в чем они новые? Поддержка памяти 7200? 270 это заторможенный 285 тый, а 250 тый, это 265 тый с двумя отключенными Р ядрами.
Intel представит обновлённые процессоры Core Ultra 200K Plus для настольных ПК 11 марта
zanbek
05:41
Национальная спутниковая компания оперативно отреагировала на проблему и приняла меры для восстановления сигнала. Наглая ложь, до сих пор не работает.
На российском спутнике «Экспресс-АТ1» произошёл сбой и временно пропал сигнал
Garthar
04:04
Хорошо на украине нынче, там и оплачивать не нужно то чего нет или нужно?
США планирует принудить технологических гигантов самостоятельно оплачивать электроэнергию
Garthar
04:01
Мда, хохлы нынче совсем идиоты. Ничего что литий использовался много где, а не только для бомб? Ты уж тогда и пиши что и железо для бомб добывали и хохлов разводили для этого же. Все специально для бо...
В России возобновили остановленную почти 30 лет назад добычу лития
Роман Белый
03:43
Пусть штрафуют работников ПВЗ которые принимали такой возврат.. Накой хер камеры стоят на ПВЗ.. для красоты?
В России хотят изменить правила отказа от заказанных товаров на Wildberries и Ozon
Роман Белый
03:27
Заказал магнитофон в машину.. Привезли подменëнный в порванной коробке.. Ясен пень.. отказался сразу на ПВЗ.. И типо теперь.. Я должен оплачивать перевозку этого говна?
В России хотят изменить правила отказа от заказанных товаров на Wildberries и Ozon
mozghru
03:13
Смотрю на карту и не понимаю,как везут сеи товары в РФ через сей пролив?
Электроника и автозапчасти в России могут значительно подорожать из-за конфликта на Ближнем Востоке
Сергей Анатолич
03:10
Я так понимаю, по мнению автора, через Ормузский пролив товары поставляют исключительно в Россию. Что вы панику наводите, товары подорожают во всём мире и в основном для ес. Потому, что Иран не будет...
Электроника и автозапчасти в России могут значительно подорожать из-за конфликта на Ближнем Востоке
