Издание Windows Central сообщает, что распространенная в интернете информация о скором выходе Windows 12 не соответствует действительности.

По утверждению Windows Central, в сети широко разошлась информация о том, что Microsoft готовит модульную операционную систему Windows 12 с акцентом на искусственный интеллект. Сообщение быстро распространилось через Reddit и другие площадки, однако источники издания утверждают: такие выводы искажают реальные планы компании.

Изображение издания Windows Central

Может быть интересно

Первоначально материал появился на сайте PCWorld . Затем он начал активно распространяться в социальных сетях. На Reddit обсуждение собрало тысячи комментариев и более десяти тысяч голосов поддержки.

Источники Windows Central утверждают: Microsoft не планирует выпуск Windows 12 в текущем году. Разработчики сосредоточили внимание на Windows 11. Компания хочет исправить наиболее обсуждаемые проблемы системы и вернуть доверие пользователей. Среди возможных изменений называют уменьшение количества встроенных ИИ-функций и возвращение перемещаемой панели задач.

Отдельная часть отчета касалась так называемой модульной архитектуры Windows. Здесь авторы ссылались на проект CorePC. Этот проект действительно обсуждали в 2023 году. Он должен был создать гибкую версию Windows с разделением системных компонентов для более быстрых обновлений и лучшей безопасности.

В публикации также упоминались кодовое название Hudson Valley, переработанный интерфейс и даже версия Windows по подписке. Windows Central отмечает: большинство этих идей появились в старых концепциях или слухах прошлых лет и не связаны с текущими планами разработки.

На наш взгляд, интересно предположение, которое высказали авторы статьи издания Windows Central. Они полагают, что новость в PCWorld, которую все так активно начали обсуждать, либо создана искусственным интеллектом, либо написана на основе данных, выданных ИИ без должной проверки. Нейросеть перепутала старые отчеты и дискуссии, приняв их за актуальные.