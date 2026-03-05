Новый ротор тяжелее, но при этом мощнее прежнего.

В кавказском регионе с его бурными горными реками энергия воды давно используется для генерации электричества. Многим гидроэлектростанциям на Кавказе уже по несколько десятков лет, и работающим на них агрегатам требуется замена. Как сообщила пресс-служба компании «РусГидро», в рамках Программы комплексной модернизации гидроэлектростанций в России была завершена сборка и установка ротора генератора на обновлённом гидроагрегате №3 Чиркейской ГЭС, являющейся крупнейшей ГЭС на Северном Кавказе.

Источник изображения: «РусГидро».

Новый ротор генератора примерно на 10% тяжелее предыдущего. Увеличение массы произошло из-за увеличения площади полюсов магнитов, что, в свою очередь, даёт 10-процентное увеличение выдаваемой гидроагрегатом мощности.

Процесс модернизации Чиркейской ГЭС начался в 2023 году. Под замену идут все четыре гидроагрегата, а суммарная мощность ГЭС после завершения работ возрастёт с 1 000 МВт до 1 100 МВт. Первый станционный гидроагрегат, к слову, уже обновлён в мае 2025 года: на всё про всё потребовалось около двух лет.

«РусГидро» напомнила, что за время действия Программы комплексной модернизации российских ГЭС их суммарная мощность возросла на 711,5 МВт, что сравнимо с введением в эксплуатацию целой новой мощной гидроэлектростанции.