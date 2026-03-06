Открыта регистрация для стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки

Отечественная коммуникационная платформа MAX, разработанная компанией VK при поддержке Министерства цифрового развития, официально расширила свою географию. Как сообщили в пресс-службе сервиса, теперь зарегистрироваться в мессенджере могут жители четырех десятков стран, расположенных в Азии, Африке, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке. Процедура создания аккаунта максимально упрощена и унифицирована для международных пользователей.

Изображение: Flux ai

Чтобы стать частью MAX, достаточно скачать официальное приложение на смартфон, выбрать из списка свою страну и ввести действующий номер мобильного телефона. Подтверждение происходит стандартным способом - через код, полученный в SMS-сообщении. Особый интерес представляет техническая совместимость сервиса с sim-картами зарубежных операторов. В пресс-службе уточнили, что процесс верификации уже успешно поддерживается для абонентов из Вьетнама, Индонезии, Объединенных Арабских Эмиратов, Таиланда, Туркмении, Турции, а также Кубы, Ирака и Венесуэлы.

Архитектура мессенджера предполагает, что для начала общения с абонентом из другого государства его номер обязательно должен быть сохранен в адресной книге. Это правило выступает эффективным барьером против спама и нежелательных контактов. В дополнение к этому, в настройках профиля доступна расширенная защита: двухфакторная аутентификация, «Безопасный режим», а также опция «Семейная защита», позволяющая оградить детей от опасного контента.