Сегодня в Ереване началась масштабная акция в поддержку Рубена Варданяна, бывшего госминистра Нагорного Карабаха (НКР), по информации, предоставленной РИА Новости. Участники этой митинга собрались перед зданием музея-института древних рукописей в столице Армении. В руках у них были флаги НКР и плакаты, выражающие поддержку бывшему главе правительства этого региона.

На месте проведения акции присутствовали также сотрудники полиции и спецназ, однако на данный момент не было никаких информаций о проведении задержаний среди участников акции.

Ранее, в сентябре, стало известно, что Рубена Варданяна арестовали в Азербайджане на срок в четыре месяца. 27 сентября он был задержан при попытке пересечения границы через КПП «Лачин». В данный момент он находится под обвинением во множестве противоправных действий, включая финансирование терроризма и незаконное пересечение государственной границы с целью совершения диверсионных актов.

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Армения активно требует от Азербайджана предоставить информацию о задержанном бывшем госминистре, а также анонсирует намерение предпринять все возможные меры для его возвращения на родину.