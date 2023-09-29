Министр обороны Венгрии, Криштоф Салаи-Бобровницки, объявил о заказе 44 танков Leopard 2A7 у Германии. Эту информацию предоставило агентство ТАСС.

Эта заявка была сделана им после посещения завода компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW) в Мюнхене. По словам министра Салаи-Бобровницки, эта новая военная техника будет включена в состав тяжелой бригады, ответственной за обеспечение безопасности Венгрии.

Глава Минобороны Венгрии также подчеркнул, что страна будет приобретать другие военные машины, включая мостоукладчик Leguan. Он заключил свое заявление словами: "Мир требует силы, и мы будем продолжать усиливать нашу оборону."

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Ранее сообщалось, что Норвегия также закупает танки Leopard у Германии. Согласно информации от телекомпании NRK, норвежское правительство планирует приобрести 54 танка. Выбор между немецкими танками Leopard 2A7 и южнокорейскими K2 Black Panther был осуществлен в пользу первых.