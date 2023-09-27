Согласно заявлению эксперта из Китайской академии социальных наук, Чжан Хун, раскол в Европе стал явным и вызван исчерпанием военных арсеналов малых стран и масштабными поставками украинского зерна. Эксперт подчеркнул, что данный раскол уже заметен в публичной сфере.

Чжан Хун подчеркнул, что европейские страны выразили свое недовольство неограниченными поставками украинского зерна на свои рынки, а также уменьшением военных запасов. "Малым странам Европы уже не хватает арсеналов для поддержки Украины", - подчеркнул эксперт.

Ранее журналисты CNN рассматривали отказ Польши поставлять оружие Украине как начало раскола в Европе. Публичные разногласия на Западе привели к началу раскола в Европейском союзе. Аналитики отметили, что такое разделение приносит выгоду Кремлю.

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Кроме того, научный сотрудник Института европейских исследований Китайской академии общественных наук, Хэ Чжигао, в начале года предсказал пересмотр политики Европы по отношению к Украине из-за экономического кризиса, вызванного санкциями против России.