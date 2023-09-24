Премьер-министр Ирака ас-Судани посетит Москву в ближайшие несколько недель
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По сообщению иракского Министерства Иностранных Дел, Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани в ближайшие несколько недель намерен посетить Россию. Этот важный шаг обсуждался после встречи главы иракского МИД, Фуада Хусейна, с Министром Иностранных Дел России, Сергеем Лавровым, на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, которая состоялась 22 сентября.
В своем заявлении Министр Хусейн подчеркнул, что иракская сторона активно работает над подготовкой к этому визиту, который станет важным моментом в дипломатических отношениях между Ираком и Россией.
Также была высказана идея проведения заседания российско-иракской межправительственной комиссии в ходе предстоящего визита, что может способствовать укреплению сотрудничества между двумя странами.
Отметим, что Ирак столкнулся с некоторыми сложностями в отношениях с российскими компаниями, работающими в стране, из-за санкций, введенных странами Запада. Тем не менее, иракская сторона ищет легальные пути обхода этих ограничений.
Министр Хусейн также подчеркнул, что несмотря на сложности, отношения между Россией и Ираком остаются крепкими и стойкими. Конфликт на Украине оказал некоторое воздействие на мировую политическую ситуацию, но это не подрывает давние связи между двумя странами.
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