Глава МИД РФ Лавров встретился с генсеком ООН Гутерришем в Нью-Йорке
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Глава Министерства Иностранных Дел России, Сергей Лавров, провел встречу с Генеральным Секретарем Организации Объединенных Наций, Антониу Гутерришем, в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, проходившей в Нью-Йорке. Информацию об этой важной встрече сообщает корреспондент известного информационного издания "Лента.ру".
Это событие имеет большое значение, так как оно прошло в контексте важных мероприятий 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Перед началом дипломатических переговоров, Сергей Лавров не только оставил свою запись в гостевой книге, но и лично поздоровался с Антониу Гутерришем, а также сделал с ним совместное фото.
Отметим, что Неделя высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН проходит с 18 по 26 сентября и представляет собой важное мероприятие в мировой политике. Официальный представитель Министерства Иностранных Дел России, Мария Захарова, подчеркнула, что глава МИД Сергей Лавров запланировал около 20 двусторонних встреч на этой сессии. Важно отметить, что график его участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН насыщен и регулярно пополнялся новыми важными событиями и встречами.
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