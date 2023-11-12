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CriptoB
Эксперты назвали 5 полезных фильмов про криптовалюты
Исследователи Finbold составили список из 5 фильмов, которые рекомендуется посмотреть на Рождество

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Исследователи из Finbold разработали подборку из пяти фильмов, которые рекомендуют к просмотру в период Рождества. Они призывают отойти от традиционных кинолент вроде "Один дома" или "Гринч" в пользу более увлекательных и познавательных произведений. Специалисты утверждают, что выбранные фильмы не только придадут уникальности праздничному отдыху, но и предоставят ценную информацию о захватывающем мире блокчейна и биткоинов.

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На первом месте списка находится "The Rise and Rise of Bitcoin" (2014) — документальный фильм, в котором освещается история зарождения криптовалюты BTC и ее становление крупнейшей цифровой валютой в мире. Повествование касается опыта первых пользователей, в том числе Гэвина Андресена, имевшего возможность напрямую общаться с создателями биткоина, включая Сатоши Накамото.

Следующим в списке рекомендуется просмотреть "Deep Web" (2015), где исследуется темная сторона интернета и возникновение Silk Road — черного рынка, принимавшего платежи в BTC. Киану Ривз рассказывает историю загадочного создателя платформы и "пирата Робертса", приделяя особое внимание аресту настоящего владельца, Росса Уильяма Ульбрихта.

"Bitcoin: The End Of Money As We Know It" (2015) — еще один документальный фильм, исследующий действия центральных банков и других представителей финансовой индустрии, влиявших на глобальные кризисы. Работа Торстена Хоффманна и Майкла Ватчулониса подчеркивает роль правительства в выпуске денег и рассказывает о операциях, способных вызвать инфляцию, предлагая глубокое исследование воздействия BTC на традиционные финансовые системы.

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"Thrust Machine: The Story of Blockchain" (2018) — фильм Алекса Уинтера, предлагает всестороннее исследование технических и логических аспектов сетей блокчейна, раскрывая сложный путь создания сети, обеспечивающей бесперебойные транзакции с криптоактивами. Наконец, "CRYPTOPIA – Bitcoin, Blockchains and the Future of the Internet" (2020), режиссер Торстен Хоффман проводит углубленное исследование современных тонкостей криптоиндустрии, предлагая уникальный взгляд на будущее интернета.

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