Предполагается, что под запрет попадут блокчейны китайского производства и USDT Tether

В США возникла неотложная потребность в ужесточении ограничений на использование блокчейнов и криптовалюты USDT Tether, произведенных в Китае. Новый законопроект, представленный Заком Нанном и Эбигейл Спанбергер, нацелен на запрет совершения чиновниками сделок с китайскими криптовалютными компаниями и применение китайских блокчейнов.

Основная цель закона заключается в предотвращении возможных угроз для национальной безопасности и сохранения конфиденциальности личных данных граждан, вытекающих из взаимодействия с китайскими блокчейн-фирмами. Запрещены также транзакции с iFinex, материнской компанией Tether.

Авторы законопроекта выражают беспокойство по поводу инвестиций Китая в сектор блокчейна, подчеркивая, что в ближайшем будущем каждый американец, возможно, будет хранить конфиденциальные данные с использованием технологии блокчейна, что представляет серьезную угрозу национальной безопасности.

Законопроект также накладывает запрет на транзакции с The Spartan Network, The Conflux Network и Red Date Technology Co., являющимися разработчиками китайского национального блокчейна и цифровой валюты центрального банка.

В контексте нарастающей технологической войны между США и Китаем, столкновения происходят в различных областях, включая космос, искусственный интеллект и военную отрасль. Встреча Байдена и Си может пролить свет на эти напряженные отношения, однако президента ждут вызовы из-за негативных рейтингов и недовольства граждан.