Согласно плану, разработанному Базельским комитетом по банковскому надзору, банки, использующие криптовалюту, должны будут раскрывать свои криптоактивы

По последним обновлениям, Базельский комитет по банковскому надзору представил новый план, касающийся обязательного раскрытия криптоактивов для банков, работающих в сфере криптовалют. Этот комитет, известный своими нормативами для традиционных финансовых учреждений, теперь расширяет свои требования и на банки, занимающиеся криптовалютами.

В рамках последнего заседания, члены комитета анализировали причины банкротств таких учреждений, как Silicon Valley Bank, Signature Bank of New York и First Republic Bank. Выявлены структурные факторы, сыгравшие свою роль в крахе этих банков, среди которых - растущая роль небанковских посредников, а также сосредоточение криптоактивов в небольшом числе банков, ускоренное движение средств клиентов из-за увеличивающейся цифровизации.

Новые правила, предложенные комитетом, призваны учитывать недавний мировой банковский кризис, в котором криптовалюты сыграли свою роль. Банки теперь обязаны будут раскрывать информацию о масштабах и характере своих необеспеченных криптоактивов, таких как Биткоин и Эфириум.

Комитет выразил мнение, что банковские трудности, пережитые в марте 2023 года, представили собой самый серьезный общесистемный стресс с времен Великого финансового кризиса, как по масштабу, так и по охвату.

В ближайшее время ожидается публикация консультационного документа, в котором будут предложены требования по раскрытию рисков, связанных с криптоактивами банков.

Базельский комитет, объединяющий банковские учреждения из 28 мировых юрисдикций, включая США, Великобританию и Европейский Союз, уже дал понять, что будет следить за нормами, связанными с криптовалютами, и при необходимости адаптировать их.

Также следует отметить, что в США сейчас рассматриваются предложения о ужесточении требований к криптовалютным компаниям. К примеру, банки, такие как JPMorgan, и другие компании, имеющие доступ к криптовалютам, тоже будут обязаны раскрывать свои активы.

Базельский комитет верит, что эти новые правила помогут минимизировать риски на рынке. Позиция комитета понятна, учитывая судебный процесс над бывшим руководителем биржи FTX. Представителям комитета важно обеспечить стабильность финансовой системы. Однако стоит отметить, что винить только криптовалюты в банковских кризисах было бы узкозрящим подходом. Проблемы банковской индустрии коренятся в давних проблемах, не решаемых десятилетиями, и цифровые активы здесь далеко не единственный фактор.