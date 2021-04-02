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Компьютерные комплектующие дорожают из-за майнинга и санкций, а страдает потребитель

Приобретать ли ПК на фоне дикого повышения цен? Переждать этот период или ситуация только усугубится. Попробуем разобраться.
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<b>i9 11900K</b>- цена пошла вниз
i7 11700K в Ситилинке
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Санкции в пандемию

Майнинговый бум и недостаток полупроводников для компьютерных комплектующих делают свое грязное дело. Цены на «железо», а в особенности на видеокарты резко пошли вверх. Если одни эксперты винят в дефиците чипов пандемию, то другие озвучивают другую причину в лице американских санкций против китайских компаний. По данным аналитиков такая ситуация на рынке продлится вплоть до 2022 года. Бешеный рост курсов криптовалют бьет все мыслимые и немыслимые рекорды. Цена биткоина увеличилась в девять раз по сравнению с мартом прошлого года. Прогнозы специалистов о будущем цифровых финансовых активов диаметрально противоположные. По заявлениям дистрибьюторов и ретейлеров со второго квартала текущего года стоимость электроники возрастет на 10 – 20%. Ну а что же делать простым россиянам. Ждать у моря погоды или искать выход из затруднительной ситуации если компьютер нужен здесь и сейчас.

 Прежде всего нужно определиться для каких задач необходим персональный компьютер и выбрать его форм - фактор. Вторым и наиболее важным условием будет бюджет, ведь покупательная способность населения снижается с каждым годом, а цены на высокотехнологичную технику привязаны к курсу американской валюты.

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От системников до неттопов

Обычный системный блок как правило завсегдатай потребителей игрового контента, а также специалистов, занимающихся монтажом видео или графикой. Его вместительный корпус готов принять и видеокарты различной длины, массивный блок питания или габаритную систему охлаждения. Ноутбук символ мобильности. Незаменимый помощник бизнесменов, журналистов и всех тех, кто по долгу службы обязан выдавать результат в кратчайшие сроки. В игровых моделях зачастую плохо реализована система охлаждения, что неминуемо приводит к троттлингу.  Моноблок — это промежуточное звено между двумя предыдущими кандидатами и нацелен на аудиторию офисных сотрудников. Монитор с начинкой компьютера значительно экономит место, однако ремонтопригодность устройства как, впрочем, и ноутбука равна походу в сервисный центр. В отличие от тех же системников, где все можно заменить самому как в конструкторе. Еще два типа компактных компьютеров представляют неттопы и компьютеры – флешки. Подойдут для самых простых задач в виде интернет-серфинга и работы с документами.

Собери себе сам или «кот в мешке»

Важно понимать, что собрать системный блок из комплектующих купленных в магазине с гарантией выгоднее чем приобретать несбалансированный готовый комплект от производителя или что еще хуже покупать «кота в мешке» на Aliexpress или Авито. В сети полно гайдов по выбору комплектующих и монтажу ПК, так что дорогу осилит идущий. В нынешних экономических реалиях самым лучшим вариантом для офисных задач будет сборка системного блока. Для игроманов, с учетом громадного роста цен на видеокарты, нужно очень взвешено подходить к выбору. Покупка сопоставимого по характеристикам с десктопом ноутбука, пусть немного и уступающего ему в производительности, окажется более выгодным вложением денежных средств по соотношению цена – производительность. Моноблоки, неттопы и тем более компьютеры – флешки явно не входят в категорию «дешево и сердито».

Такая вот грустная ситуация с ценами на компьютерное «железо». Нам остается только надеяться на лучшее. 

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