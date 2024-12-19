Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Падение «Горыныча»: почему советский экраноплан-амфибия ВВА-14 так и не взлетел

Экраноплан-амфибия ВВА-14, разработанный в СССР в 1960-х годах, был задуман как революционное оружие для борьбы с подводными лодками. Этот уникальный аппарат, способный передвигаться по воде и летать на малых высотах, стал символом амбиций и инженерного мастерства своего времени.
+

Советский Союз, всегда стремившийся к инновациям в авиации и военной технике, нередко занимался разработкой нестандартных проектов. Одним из самых амбициозных стал экраноплан-амфибия ВВА-14, прозванный «Змей Горыныч». Эта уникальная разработка обещала стать революцией в борьбе с подводными лодками, но её судьба сложилась трагично. Почему столь перспективная идея осталась не реализованной? Разберём историю создания, технические особенности и причины, которые привели к упадку проекта.

реклама



Начало экспериментов: от экраноплана к амфибии

История ВВА-14 берёт начало в 1962 году, когда в СССР началась разработка экраноплана МВА-62. Этот аппарат должен был сочетать в себе функции самолёта и амфибии, обладая способностью двигаться как над водой, так и по её поверхности. Идея заключалась в использовании эффекта экранного полёта: движения на небольшой высоте над водой, где создаётся воздушная подушка, увеличивающая подъёмную силу. Однако уже на этапе первых испытаний МВА-62 столкнулся с серьёзными проблемами. Управляемость на высоких скоростях оказалась крайне низкой, а устойчивость на волнах — неудовлетворительной. Проект был признан неудачным.

реклама



Вместо того чтобы дорабатывать конструкцию, советские инженеры приняли решение создать совершенно новый аппарат. ВВА-14 должен был не только решить проблемы предшественника, но и выйти на принципиально новый уровень. Его задачей стало обнаружение и уничтожение подводных лодок противника. Это было особенно актуально в период холодной войны, когда подводный флот НАТО представлял серьёзную угрозу. Руководителем проекта стал Роберт Людвигович Бартини, известный своими нестандартными подходами к авиации. Бартини был уверен, что аппарат с такими характеристиками сможет стать важнейшим элементом обороны СССР.

Рождение «Змея Горыныча»

Работа над ВВА-14 началась в середине 1960-х годов. Конструкция аппарата была уникальной: он имел катамаранный корпус с двумя основными поплавками, обеспечивающими устойчивость на воде. Два мощных маршевых турбореактивных двигателя Д-30 устанавливали на верхней части корпуса. Эта компоновка защищала их от попадания воды при приводнении. Важной инновацией стала система надувных поплавков. Перед приводнением они разворачивались и обеспечивали устойчивость аппарата даже при волнах высотой до пяти метров. Подобное решение делало экраноплан универсальным, способным выполнять задачи практически в любых погодных условиях.

реклама



Первый прототип ВВА-14 поднялся в воздух в сентябре 1972 года. Его внешний вид поражал воображение: массивный корпус с двумя поплавками, крупные двигатели и оригинальная система шасси делали его абсолютно непохожим на другие летательные аппараты. Испытания аппарата продолжались три года, в течение которых он совершил более сотни полётов. В воздухе ВВА-14 демонстрировал хорошую управляемость, мог развивать скорость до 760 км/ч и подниматься на высоту до 12 метров над поверхностью воды. Однако его использование на воде вызвало ряд вопросов: хотя аппарат был устойчив, процесс приводнения и взлёта требовал высокой точности и сноровки.

Сложности реализации и упадок проекта

На этапе проектирования планировалось создать три версии ВВА-14. Первая модель должна была проверять взлёт и посадку, вторая — испытывать возможности вертикального подъёма, а третья — оснащаться вооружением для выполнения боевых задач. Однако из-за нехватки ресурсов и сложности реализации была завершена только первая модификация. Попытки создать версию с вертикальным взлётом затянулись, а проект боевой модели так и остался на чертёжной доске.

реклама



Ключевой проблемой стала техническая сложность аппарата. Использование надувных поплавков, уникальной аэродинамической схемы и комбинированной силовой установки требовало серьёзных технологических доработок. Однако в условиях ограниченных ресурсов 1970-х годов и высокой стоимости проекта многие элементы так и не были доработаны до уровня серийного производства. Кроме того, после смерти Роберта Бартини в 1974 году проект лишился своего главного вдохновителя, что окончательно подорвало его развитие.

Почему «Горыныч» оказался невостребованным

Несмотря на инновационность и амбициозность, ВВА-14 столкнулся с рядом проблем, которые предопределили его судьбу. Во-первых, аппарат оказался слишком сложным и дорогим для серийного производства. Советская экономика, находившаяся под давлением затрат на гонку вооружений, не могла позволить себе столь затратный проект. Во-вторых, военные не увидели в аппарате практической пользы. Хотя ВВА-14 обещал стать универсальным инструментом для борьбы с подводными лодками, развитие более дешёвых и эффективных систем, таких как самолёты-амфибии и противолодочные корабли, оказалось более перспективным.

К концу 1970-х годов проект был официально закрыт. Единственный экземпляр ВВА-14 был разобран, а затем отправлен в Центральный музей ВВС в Монино. Там он остаётся и сегодня, напоминая о нераскрытых возможностях советского авиастроения.

Наследие «Горыныча»

Хотя проект ВВА-14 не достиг своих целей, он внёс значительный вклад в развитие авиационной науки. Многие технические решения, разработанные для «Горыныча», нашли применение в других проектах. Например, опыт, накопленный при создании надувных поплавков, использовался при разработке морских спасательных систем. Кроме того, сам подход к созданию универсального аппарата оказал влияние на последующие разработки экранопланов.

«Змей Горыныч» остался символом амбиций и возможностей своей эпохи. Его история показывает, как важны не только идеи, но и их практическая реализация. Этот экраноплан напоминает нам, что даже самые смелые проекты могут остаться на периферии истории, если они опережают своё время или сталкиваются с непреодолимыми препятствиями. ВВА-14 — это памятник инженерной мысли, свидетельство стремления к инновациям и урок о сложности превращения амбициозных идей в реальность.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

история
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Ретроклокинг: В поисках AMD Athlon 64 FX-57 или силиконовая лотерея ядер San Diego
36
Обзор материнской платы MSI B760M Project Zero в составе сборки MSI
2
Обзор зарядных устройств Ugreen Nexode GaN Fast Charger: 100W 5-Port (X563) и 65W 4-Port (X559)
9
Обзор ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (GA605W)
1
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG Coreliquid I240
1
Обзор ноутбука ASUS Zenbook S 14 (UX5406S)
4
Обзор процессорного кулера Formula V Line Ice Burg EX ARPW 6P
22
Обзор и тестирование смартфона Doogee V40 Pro
2
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom XT12 Pro
6
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S 14 (M5406W)
3
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Китае у самой мощной ветряной турбины в мире сломались лопасти ротора
2
Нейробиолог Юсте: ключ к пониманию мозга лежит в представлении о нем как о машине предсказаний
+
В сети появились кадры с установленной на броневике Humvee авиационной пушкой ГШ-23
4
PC Gamer: Noctua NH-D15 G2 – вероятно, лучший воздушный суперкулер на рынке, но слишком дорогой
2
Пользователи Windows 10 и Windows 11 столкнулись с проблемой при работе в Microsoft Outlook
2
Microsoft хочет отказаться от паролей и вводит сервис Passkey для более чем 1 млрд пользователей
1
Легендарный вездеход ГАЗ-66 вооружили системой из четырех пулеметов "Максим"
5
Исследователи готовятся запустить массовое производство тараканов-киборгов
+
Что такое «Радиостанция Судного дня», и почему она начала передавать песню Shaman «Я – русский»
+
Антибликовое покрытие дисплея Galaxy S24 Ultra отслаивается спустя несколько месяцев использования
2
Nvidia собирается продвигать видеокарты GeForce RTX 5000 с помощью «революционной» технологии нейрорендеринга
9
Лазерный комплекс «Рать» для борьбы с беспилотниками может стать дешевой альтернативой ПВО
+
В России разработали новый тяжелый БПЛА, способный составить конкуренцию турецкому Bayraktar
1
Российские войска получат новейший прицел «Наместник» для точной стрельбы
+
Microsoft признаёт проблему с играми в Windows 11 24H2 и блокирует обновление из-за AutoHDR
+
В России началось строительство нового станкостроительного завода
+
iPhone SE 4 может дебютировать как iPhone 16e
+
РЖД откладывает расширение БАМа и другие важные проекты из-за высокой ключевой ставки
8
Poco X7 Pro станет переименованным Redmi Turbo 4
+
Росборонэкспорт заявил, что по огневой мощности корветы проекта "Каракурт" равны фрегатам
1

Популярные статьи

Пространные рассуждения об эксплуатации ностальгии в играх
37
Выясняем, за сколько в 2024 году можно купить бомж-ПК с б/у рынка для Ведьмака 3, Fallout 4 и GTA 5
27
Готовимся к большой зимней распродаже в Steam - большие скидки уже близко
5
Как в России бесплатно получить DLC Omens of Destruction для Total War: WARHAMMER III
5
О плохой цветопередаче видеокарт AMD Radeon
72
9 самых популярных геймерских видеокарт для любого кошелька, которые можно купить в Мегамаркете
5
Тестирование видеокарты Intel Arc A750 8Gb или как дела в лагере синих спустя 2 года после релиза
67
Ретроклокинг: В поисках AMD Athlon 64 FX-57 или силиконовая лотерея ядер San Diego
36
Выбираем игровой ПК под ёлочку для девочек и мальчиков, которые хорошо себя вели весь 2024 год
1
Обзор игры One-Punch Man: A Hero Nobody Knows - как консоли губят хорошие игры
+

Сейчас обсуждают

Nvidia&Intel Hater
20:19
Как обьяснил Шишкинс ниже,на обсере ups даже на дошик не заработаешь.а тут такой простор.Накидывай и накидывай на вентилятор
О плохой цветопередаче видеокарт AMD Radeon
Vetali
20:19
Маэстро? Штаники помой, до маэстро тебе как мне до Страдивари. Начинаем сначала, химарс.....
Путин предложил Западным экспертам «технологический эксперимент» с использованием «Орешника»
Маэстро
20:17
В начало посмотри. Ты так и не ответил.
Путин предложил Западным экспертам «технологический эксперимент» с использованием «Орешника»
valera60
20:16
Он с цифрами плохо дружит. 4 на "домик" похожа, а 5 на "цирковой" велосипед. Домик то больше, чем велосипед, поэтому ракета должна быть "мощнее".
Путин предложил Западным экспертам «технологический эксперимент» с использованием «Орешника»
Маэстро
20:15
Решил слиться? Так и скажи, не стесняйся.
Путин предложил Западным экспертам «технологический эксперимент» с использованием «Орешника»
linux4ever
20:14
У зеленых до 6-й серии был помойный рамдак, это общепризнанный факт.
О плохой цветопередаче видеокарт AMD Radeon
Роман Холод
20:13
"Когда происходят перебои с электричеством в розетке обычный компьютер отключается" Автор вы о чем? А использовать бесперебойник? У меня к примеру всегда (еще когда был первый ПК IBM) имелся бесперебо...
О плохой цветопередаче видеокарт AMD Radeon
Владислав Канюс
20:13
Как и Киев за три дня, когда ни будь, но потом.
Путин предложил Западным экспертам «технологический эксперимент» с использованием «Орешника»
Workshop
20:13
Он и в SDR режиме не отключает ABL, хотя есть намеки, что на контрасте ниже 10 ABL отключается, но мне было лень проверять.
О плохой цветопередаче видеокарт AMD Radeon
Владислав Канюс
20:12
Орешника не осталось. А то до так называемых "ответных" ударов, то они всегда были. Ничего нового не произошло. А что, МО РФ может атаковать только после ударов западными ракетами?
Путин предложил Западным экспертам «технологический эксперимент» с использованием «Орешника»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем