Bosgame представил мини-компьютер на новом процессоре Intel Core 3 304. ПК стоимостью $379,99 поддерживает подключение трех мониторов с разрешением 4K и оснащен Wi-Fi 7.

Bosgame выводит на рынок новый мини-ПК E6 ECO. Устройство построено на свежей платформе Intel Wildcat Lake и ориентировано на повседневные задачи. При этом цена новинки не превышает $400.

Изображение: Notebookcheck

В основе компьютера лежит 15-ваттный процессор Core 3 304. Он включает одно производительное ядро с частотой до 4,3 ГГц и четыре энергоэффективных ядра до 3,3 ГГц. По производительности система близка к AMD Ryzen 3 210, чего достаточно для работы с документами, веб-серфинга и просмотра видео.

Изображение: Notebookcheck

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Общая производительность AI-задач достигает 24 TOPS: 15 TOPS обеспечивает CPU и еще 9 TOPS — встроенная графика Intel. Этого недостаточно для требований Copilot+ PC (40 TOPS), но хватит для простых локальных AI-функций.

Изображение: Notebookcheck

Корпус E6 ECO имеет размеры 129 x 128 x 44 мм. В стандартной комплектации установлено 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и твердотельный накопитель на 512 ГБ. Для расширения предусмотрен дополнительный слот M.2 2242 PCIe 4.0, который позволяет установить SSD до 4 ТБ. За беспроводную связь отвечают Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.

Изображение: Notebookcheck

Набор портов включает три видеовыхода: USB-C, HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4 — все с поддержкой 4K при 60 Гц. Также есть два порта 2.5GbE LAN, четыре USB-A и разъем для наушников. Система охлаждения состоит из вентилятора на гидродинамическом подшипнике, медных тепловых трубок и перфорированной крышки. Продажи Bosgame E6 ECO начнутся 15 августа 2026 года по цене $379,99.