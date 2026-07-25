Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Bosgame выпустила доступный мини-ПК E6 ECO с возможностью вывода изображения на три 4K-монитора
Bosgame представил мини-компьютер на новом процессоре Intel Core 3 304. ПК стоимостью $379,99 поддерживает подключение трех мониторов с разрешением 4K и оснащен Wi-Fi 7.
реклама

Bosgame выводит на рынок новый мини-ПК E6 ECO. Устройство построено на свежей платформе Intel Wildcat Lake и ориентировано на повседневные задачи. При этом цена новинки не превышает $400.

Изображение:  Notebookcheck   

В основе компьютера лежит 15-ваттный процессор Core 3 304. Он включает одно производительное ядро с частотой до 4,3 ГГц и четыре энергоэффективных ядра до 3,3 ГГц. По производительности система близка к AMD Ryzen 3 210, чего достаточно для работы с документами, веб-серфинга и просмотра видео.

Изображение:  Notebookcheck

реклама

Общая производительность AI-задач достигает 24 TOPS: 15 TOPS обеспечивает CPU и еще 9 TOPS — встроенная графика Intel. Этого недостаточно для требований Copilot+ PC (40 TOPS), но хватит для простых локальных AI-функций.

Изображение:  Notebookcheck

Корпус E6 ECO имеет размеры 129 x 128 x 44 мм. В стандартной комплектации установлено 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и твердотельный накопитель на 512 ГБ. Для расширения предусмотрен дополнительный слот M.2 2242 PCIe 4.0, который позволяет установить SSD до 4 ТБ. За беспроводную связь отвечают Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.

Изображение:  Notebookcheck

Набор портов включает три видеовыхода: USB-C, HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4 — все с поддержкой 4K при 60 Гц. Также есть два порта 2.5GbE LAN, четыре USB-A и разъем для наушников. Система охлаждения состоит из вентилятора на гидродинамическом подшипнике, медных тепловых трубок и перфорированной крышки. Продажи Bosgame E6 ECO начнутся 15 августа 2026 года по цене $379,99.

#мини-пк #4k #lpddr5x #wi-fi 7 #intel wildcat lake #бюджетный компьютер #bosgame #core 3 304 #e6 eco
Источник: notebookcheck.net
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На Камчатке к берегам подошло минимальное за 80 лет количество рыбы
Реставрационные работы привели к обнаружению михраба рядом с гробницей Кира Великого в Пасаргаде
Создатели контента открыли в мессенджере «Макс» 80 тысяч новых каналов за две недели
Южнокорейская Saean запатентовала реактивную систему для бесшумных аэротакси
Продажи Xbox в США выросли на 86%, в то время как показатели PlayStation и Nintendo сократились
В Microsoft подтвердили – каждый компьютер под управлением Windows можно отследить
Власти США рассматривают возможность размещения АЭС в территориальных водах
Минцифры: российским пользователям следует установить отечественные сертификаты для браузеров
Археологи рассказали о результатах изучения находок возрастом 1400 лет из монгольской гробницы
Первый спутник найденный за пределами Солнечной системы ставит под сомнение определения планет и лун
В Ивановской области открыто новое производство промышленных паровых котлов
В России начался выпуск экспедиционного внедорожника «Кабан»
Археолог-любитель обнаружил пять серебряных монет Римской республики в немецком городе Галле.
В США продают редкую Lada Signet с автоматом General Motors за 14 тысяч долларов
Многоразовый гиперзвуковой Talon-A совершил более 10 успешных полётов на скоростях свыше 5 Махов
Google позволит пользователям входить в свои аккаунты с помощью селфи-видео
Маск намекает на возможное объединение SpaceX и Tesla в одну компанию
Секрет изготовления «несокрушимого» меча викингов раскрыт спустя тысячу лет
Ростех разработал высокочувствительный тепловизор «Сыч-3К» с дальностью распознавания до 2 км
Рубио поручил дипломатам опровергать заявления о «кнопке отключения» американских технологий

Популярные статьи

Петер Стормаре — шведский король малых ролей
Топ‑10 игр из 2010-х, которые и в 2026 году дают фору современным блокбастерам
Кино против реальности — популярные мифы о выживании из фильмов, которые не работают в жизни
«Грязные деньги»: новый фильм Гая Ричи, который совсем не похож на фильм от Гая Ричи
12 захватывающих сюжетных шутеров на ПК, которые прекрасно обходятся без открытого мира
#NoDiscNoBuy против Sony – Xbox Game Pass и Epic Games Store могут появится на PlayStation 6
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter