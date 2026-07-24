Компания Citizen представила лимитированную модель Tsuyosa Shore Timeslip с автоматическим механизмом. Новинка отличается от базовой линейки наличием вращающегося безеля и сапфировым стеклом с лупой над датой.

Линейка часов Tsuyosa от Citizen обычно ассоциируется с интегрированным браслетом и минималистичными циферблатами. Новая лимитированная модель Shore Timeslip меняет этот подход, предлагая конструкцию, характерную для дайверских часов. Производство серии ограничат 12 000 штук по всему миру.

Изображение: GizmoChina

Новинка получила 40-миллиметровый корпус из нержавеющей стали толщиной 12,5 мм. Главное отличие — однонаправленный безель с 120 щелчками. Производитель дополнил его текстурированным градиентным черным циферблатом с золотистыми индексами и стрелками. На них и на часовые метки нанесли люминесцентное покрытие для видимости в темноте.

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Сапфировое стекло с антибликовым покрытием защищает циферблат. Над окошком даты на отметке «3 часа» установили увеличительное стекло. Корпус интегрирован в трехзвенный браслет из нержавеющей стали с раскладывающейся застежкой на кнопке.

Изображение: GizmoChina

Внутри установлен автоматический механизм Citizen Calibre 8210 с 21 камнем. Его видно через прозрачную заднюю крышку. Механизм работает с частотой 21 600 колебаний в час и обеспечивает 42-часовой запас хода. Предусмотрена функция остановки секундной стрелки при вытягивании заводной головки для точной установки времени. Заявленная точность составляет от -20 до +40 секунд в сутки — стандартный показатель для механизмов в ценовой категории до $500.

Модель Shore Timeslip имеет водонепроницаемость 100 метров. Этого достаточно для плавания и сноркелинга, но сертификацию ISO для профессиональных дайверов часы не прошли.

В США новинка поступит в продажу в августе 2026 года по цене 462,5$ (эквивалентно ≈ 36300 ₽ по курсу ЦБ РФ на 24.07.2026).