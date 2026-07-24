А в 2160p становится быстрее более современных конкурентов.

Анализ результатов тестирования видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060 12 ГБ, полученных в 2023 и 2026 годах, показал, что этот графический ускоритель достаточно неплохо состарился, даже лучше, чем некоторые более современные решения с объёмом видеопамяти 8 ГБ, пишет VideoCardz.com.

Источник изображения: Ganesh Ravikumar, Unsplash (отредактировано)

Авторы ресурса 3DCenter.org обработали результаты массового тестирования видеокарт немецкого издания PC Games Hardware в 2023 и 2026 годах. Это тесты без трассировки лучей. Так, в 2023 году такие видеокарты как AMD Radeon RX 7600 и NVIDIA GeForce RTX 4060 были заметно быстрее RTX 3060 12 ГБ. В разрешении 1080p их среднее преимущество достигало 20,7% и 23,5% соответственно. В разрешениях 1440p и 2160p они тоже были быстрее. Однако результаты за 2026 год показывают, что RX 7600 и RTX 4060 «сдулись» сильнее, чем RTX 3060 12 ГБ.

Источник изображения: 3DCenter.org

реклама

В разрешении 1080p преимущество RX 7600 и RTX 4060 сократилось до 11,8% и 18,8% соответственно. В 1440p это уже 5,0% и 8,5% соответственно, хотя в 2023 году RTX 4060 опережала RTX 3060 12 ГБ больше чем на 19%. В UHD-разрешении RTX 3060 12 ГБ в среднем стала быстрее более современных конкурентов.

Важно, что тестовый набор за эти годы изменился, а драйверы и программное обеспечение претерпели значительные изменения. Тем не менее, сравнение показывает, что RTX 3060 12 ГБ держится на хорошем уровне относительно RX 7600 и RTX 4060, и даже в некоторых случаях чувствует себя лучше, чем они.

В июле были замечены новые поступления RTX 3060 12 ГБ в магазины, некоторые производители и бренды анонсировали старт продаж новых моделей — подтвердились слухи о возобновлении продаж одной из самых популярных игровых видеокарт семейства Ampere. К сожалению, RTX 3060, как и другие Ampere, на момент написания так и не получила поддержку генерации кадров NVIDIA, что, вероятно, связано с отсутствием аппаратного ускорения вычислений в форматах FP8 и FP4. Масштабирование DLSS 4 и 4.5 видеокарта поддерживает, но прирост производительности может быть меньше, чем на более современных видеокартах RTX 40 и 50.