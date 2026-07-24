Тех же базовых станций сотовой связи.

Самое неприятное, что происходит в результате обесточивания (запланированного или нет) района или его части — это фактическое отключение от широкополосной связи. Оборудование провайдеров домашнего интернета, базовые станции сотовой связи — всё это либо в принципе не имеет источников бесперебойного питания, либо они рассчитаны на поддержание только GSM-связи. Особенно хорошо это знают дачники и жители коттеджных посёлков.

Источник изображения: «Кингисеппский машиностроительный завод».

Впрочем, если в большинстве регионов России проблемы с энергоснабжением быстро решаются, то вот в удалённых уголках страны так из-за аварии можно остаться без электричества и, соответственно, без связи. И чтобы эту проблему решать, существуют автономные дизель-генераторные установки, которые в том числе активно производятся в России. Так, холдинг «Кингисеппский машиностроительный завод» (КМЗ) сообщил о том, что произведёт партию новых дизель-генераторов мощностью 15 кВт и 20 кВт для нужд отдалённых объектов связи.

реклама

Как уточняется, генераторы производятся в так называемых всепогодных кожухах, и оснащены системами дистанционного управления. Для удалённых критически важных объектов связи это особенно важно, ведь восстановление энергоснабжения в случае нештатной ситуации должно произойти в кратчайшие сроки, а не за то время, пока аварийная бригада доберётся до условной базовой станции сотовой связи.