Австралийские геологи предположили, что формирование континентов Земли могло зависеть от положения Солнечной системы в рукавах Млечного пути. К такому выводу они пришли, изучив изотопный состав древнейших минералов — кристаллов циркона.

Большинство ученых связывают появление первых континентов с внутренними геологическими процессами Земли. Группа австралийских геологов под руководством Криса Киркленда из Университета Кертина предложила альтернативное объяснение. По их мнению, на рост континентальной коры могли влиять внешние факторы — перемещения Солнечной системы по спиральным рукавам галактики.

Изображение - ChatGPT

Солнечная система совершает оборот вокруг центра Млечного пути примерно за 250 миллионов лет. При этом примерно каждые 150–200 миллионов лет она проходит через спиральные рукава — области с повышенной плотностью газа, пыли и новорожденных звезд. В эти периоды гравитационное воздействие может выбивать ледяные объекты из облака Оорта и направлять их к внутренней части системы. Эти тела становятся кометами и могут сталкиваться с Землей.

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Геологи предположили, что такие столкновения способствовали образованию первых устойчивых фрагментов континентальной коры. Чтобы проверить эту идею, они изучили кристаллы циркона из 11 древних кратонов — плотных и устойчивых участков континентальной коры, своего рода древних хребтов, которые сохранились с архейского периода. Эти образования разбросаны по разным континентам. Циркон — чрезвычайно прочный минерал, который сохраняется в породах миллиарды лет. Внутри него содержатся изотопы гафния и кислорода. По их соотношению специалисты определяют, когда и как формировалась кора в конкретном регионе.

Команда Киркленда обнаружила повторяющиеся эпизоды образования новой коры и усиления метеоритной бомбардировки. Эти события совпадали по времени с прогнозируемыми прохождениями Солнечной системы через спиральные рукава. При этом схожие изотопные сигналы проявились одновременно в нескольких удаленных друг от друга кратонах, что маловероятно при локальных геологических процессах.

Авторы исследования подчеркивают: их выводы не являются окончательным доказательством. Реконструкция движения Млечного пути миллиарды лет назад сопряжена с трудностями, а на изотопный состав циркона могли повлиять и другие факторы. Для проверки гипотезы потребуется изучить аналогичные минералы на Марсе и Луне.