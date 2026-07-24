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crazycat21
Ростех разработал высокочувствительный тепловизор «Сыч-3К» с дальностью распознавания до 2 км
Прибор предназначен для решения широкого круга гражданских задач.
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Холдинг «Росэл» (входит в госкорпорацию Ростех) разработал высокочувствительный тепловизионный монокуляр «Сыч-3К». Новое устройство позволяет обнаружить тепловое излучение объектов в ИК-диапазоне на расстоянии до двух километров в любое время суток и даже при сложных метеорологических условиях. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

Тепловизор «Сыч-3К». Фото: Ростех

Прибор предназначен для гражданских потребителей при решении широкого круга задач. Заявлено, что он позволяет проводить точную идентификацию обнаруженных объектов, то есть позволяет отличить человека от животного или окружающих объектов. Устройство имеет встроенный четырёхкратный цифровой зум, которой позволяет рассмотреть объект. Изображение выводится на  цветной OLED-дисплей.

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Со слов представителя «Росэла», заявленная дальность обнаружения в два километра – это вовсе не маркетинговый ход производителя, а реальная дальность, на которой можно определить тип объекта. Данный показатель является критическим порогом для решения гражданских задач.

Ростех отмечает, что новый прибор «Сыч-3К» будет полезен при охране промышленных объектов. С его помощью можно заблаговременно обнаружить нарушителя, ещё до того, как он пересечёт охраняемый контур.

Кроме того, тепловизор подходит специалистам нефтегазовой отрасли и энергетики для проведения первичного инспектирования оборудования.  нефтегазовой отрасли и энергетике. Тепловизионное изображение на дисплее прибора «Сыч-3К» позволяет обнаружить утечки, перегревы и дефекты изоляции ещё до того, как они станут причиной возникновения аварийной ситуации.

Заявлено, что прибор имеет влагозащищённый корпус, который также способен выдерживать умеренные ударные нагрузки. Тепловизор пригоден к эксплуатации в температурном диапазоне от −20 °C до +50 °C. Один комплект аккумуляторов обеспечивает устройству четыре часа непрерывной работы.

#новости #энергетика #ростех #росэл #тепловизор #охрана #нефтегазовая отрасль #сыч-3к
Источник: rostec.ru
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