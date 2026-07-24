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Global_Chronicles
В Microsoft подтвердили – каждый компьютер под управлением Windows можно отследить
В каждой копии Windows присутствует глобальный идентификатор устройства (GDID), который невозможно удалить или изменить. Microsoft подтвердил, что этот код позволяет отслеживать компьютер даже при использовании VPN и смене страны.
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Компания Microsoft раскрыла информацию о существовании постоянного идентификатора, который присваивается каждой установке Windows. Эта информация стала известна благодаря участию корпорации в поимке хакера, который скрывался за несколькими уровнями анонимности.

 Изображение: TweakTown

Каждый компьютер под управлением Windows получает глобальный идентификатор устройства (GDID) во время установки системы или входа в учетную запись Microsoft. Код сохраняется в реестре и на серверах компании. Он не меняется после обновлений, его нельзя отредактировать или стереть. Как пояснили в Microsoft, GDID предназначен для уникальной идентификации конкретной установки Windows на физическом устройстве или виртуальной машине.

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Именно этот идентификатор помог вычислить 19-летнего Питера Стокса, которого подозревают в вымогательстве 8 миллионов долларов в составе группы Scattered Spider. Его задержали в аэропорту Хельсинки в апреле 2026 года перед вылетом в Японию.

Microsoft передал ФБР данные GDID, что позволило отследить ноутбук Стокса, несмотря на использование VPN, прокси-серверов и перемещения между тремя странами. Компания сопоставила поведенческие паттерны в системе с данными идентификатора и предоставила властям информацию о личности подозреваемого. В Microsoft не утверждают, что каждая копия Windows имеет такой код, но подтверждают, что современные версии (Windows 10 и 11) получают GDID при подключении к соответствующим сервисам.

#microsoft #windows #кибербезопасность #хакеры #фбр #gdid #global device id #scattered spider #отслеживание устройств
Источник: tweaktown.com
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