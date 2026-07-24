Латвийский Сейм во втором чтении одобрил изменения в Законе об электронных СМИ. Документ запрещает радиостанциям транслировать композиции, созданные попавшими под санкции лицами. Под действие нормы попали восемь произведений Раймонда Паулса.
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Причина запрета — эти песни исполняли российские артисты, которых внесли в санкционные списки. Оппозиционный депутат Эдмундс Зивтиньш задал вопрос о том, как применять норму, если под санкции попал автор текста, а не композитор. Он также отметил, что националистическое объединение исключает из репертуара восемь песен маэстро, чтобы привести ситуацию в соответствие с законом.
Парламентское большинство также поддержало выдачу лицензий на вещание исключительно на государственном языке.
Сам Раймонд Паулс отнесся к решению спокойно. В беседе с ТАСС он сказал, что уже давно все запрещено, и добавил, что смотрит на происходящее со стороны. Композитор заявил, что не знает, куда это приведет, и предложил жить так, как жили раньше.