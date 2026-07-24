Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
Инженеры из США создали делающий объекты невидимыми для тепловизоров 3D-плащ
Устройство, описанное в Nature Communications, работает в широком диапазоне направлений нагрева и может найти применение в электронике, защите оборудования и снижении тепловых сигнатур.
реклама

В отличие от предыдущих разработок, работавших только на плоских поверхностях или при нагреве с одной стороны, новый плащ скрывает объекты сложной формы практически при любом направлении теплового потока. Принцип основан на теории трансформационной термодинамики — математической модели, которая определяет траекторию тепла, необходимую для того, чтобы температурное поле вокруг скрытой области оставалось неизменным.

Изображение: Flux

Инженеры реализовали эту модель с помощью гибридной решётчатой структуры, напечатанной на 3D-принтере. Её направляющие элементы изготовлены из алюминия, который хорошо проводит тепло, а пустоты заполнены резиноподобным материалом с низкой теплопроводностью. Изменяя форму и плотность решётки, исследователи добились независимого контроля теплопроводности в трёх измерениях. В результате тепловой поток обтекает скрытую область и восстанавливается за ней, не создавая искажений, которые обычно выдают наличие препятствия.

Изображение: scitechdaily.com

реклама

В лабораторных испытаниях плащ помещали между горячей и холодной зонами. Инфракрасная камера фиксировала, что температурная картина вокруг устройства остаётся почти ненарушенной, хотя внутри скрывалась геометрически сложная конструкция — в том числе фигуры, напоминающие человеческие головы. При этом температура внутри защищённой зоны оставалась стабильной и изолированной от внешнего перепада температур.

Как отмечает руководитель исследования Шелли Чжан, устройство открывает возможности для защиты чувствительных электронных компонентов от перегрева, а также для снижения тепловой заметности оборудования в оборонных и охранных системах. В перспективе авторы планируют разработать «умные» плащи, способные не только пассивно перенаправлять тепло, но и активно управлять его распределением — например, концентрировать или рассеивать тепловую энергию в зависимости от условий.

#сша #перспективные разработки #перспективные технологии #перспективные материалы #плащ-невидимка #ик-датчик #иллинойсский университет #снижение теплового сигнала
Источник: scitechdaily.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На Камчатке к берегам подошло минимальное за 80 лет количество рыбы
Реставрационные работы привели к обнаружению михраба рядом с гробницей Кира Великого в Пасаргаде
Создатели контента открыли в мессенджере «Макс» 80 тысяч новых каналов за две недели
Casio готовит компактные хронографы Edifice с сапфировым стеклом
Южнокорейская Saean запатентовала реактивную систему для бесшумных аэротакси
Продажи Xbox в США выросли на 86%, в то время как показатели PlayStation и Nintendo сократились
SK hynix прогнозирует в 2027 году самый масштабный за всю историю дефицит памяти
Власти США рассматривают возможность размещения АЭС в территориальных водах
Первый спутник найденный за пределами Солнечной системы ставит под сомнение определения планет и лун
Минцифры: российским пользователям следует установить отечественные сертификаты для браузеров
В США продают редкую Lada Signet с автоматом General Motors за 14 тысяч долларов
Археолог-любитель обнаружил пять серебряных монет Римской республики в немецком городе Галле.
В Ивановской области открыто новое производство промышленных паровых котлов
Археологи рассказали о результатах изучения находок возрастом 1400 лет из монгольской гробницы
Маск намекает на возможное объединение SpaceX и Tesla в одну компанию
Google позволит пользователям входить в свои аккаунты с помощью селфи-видео
Крупнейшая ветроэлектростанция в России полностью введена в эксплуатацию
Рубио поручил дипломатам опровергать заявления о «кнопке отключения» американских технологий
ATTACK SHARK анонсировала беспроводную мышь RS6 ULTRA с магнитной заменой аккумулятора
На разогнанном до 4,8 ГГц Intel Pentium 4 HT 641 запустили GTA IV и ряд других игр

Популярные статьи

Петер Стормаре — шведский король малых ролей
Топ‑10 игр из 2010-х, которые и в 2026 году дают фору современным блокбастерам
Кино против реальности — популярные мифы о выживании из фильмов, которые не работают в жизни
12 захватывающих сюжетных шутеров на ПК, которые прекрасно обходятся без открытого мира
Проблемы зависимостей в Linux: как я спас OBS Studio с помощью Installer-SH
#NoDiscNoBuy против Sony – Xbox Game Pass и Epic Games Store могут появится на PlayStation 6
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter