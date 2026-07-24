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Global_Chronicles
Microsoft добилась от LG отказа от скрытой установки рекламы на ПК с Windows 11
Microsoft подтвердила, что LG согласилась убрать всплывающие окна с рекламой антивируса McAfee из своего приложения для мониторов. Ранее выяснилось, что программа устанавливалась на компьютеры с Windows 11 скрытно, без ведома пользователей.
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Несколько независимых расследований показали, что мониторы LG при подключении к свежеустановленной Windows 11 запускают скрытую установку дополнительного ПО. Этот процесс происходит через Windows Update, и пользователи не видят, что на их компьютер загружается рекламное приложение.

 Изображение: TweakTown

Проблему обнаружили специалисты Gamers Nexus и другие технические эксперты. Они выяснили, что при подключении монитора LG к системе автоматически запускается установщик LG Monitor App. Программа загружается вместе с обновлениями Windows и появляется на компьютере без уведомления пользователя. После установки приложение показывало всплывающие окна при каждом запуске системы. В этих окнах предлагалась 30-дневная пробная версия антивируса McAfee. Отключить эту рекламу было невозможно, единственный способ избавиться от нее — удалить приложение вручную.

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На ситуацию отреагировал корпоративный вице-президент Microsoft по Windows и устройствам Паван Давулури. Он подтвердил, что LG согласилась убрать рекламные окна McAfee из своего приложения.

Однако эксперты отмечают, что проблема шире. Приложение LG Monitor App устанавливалось на компьютеры годами без явного согласия пользователей. Политика Microsoft позволяет автоматическую установку подобных программ, если пользователь не отключил рекомендованные настройки. Кроме того, в описании приложения в Microsoft Store указано, что оно получает доступ к системным ресурсам и личным данным, хотя для работы монитора такие разрешения не нужны.

#microsoft #windows 11 #lg #mcafee #мониторы lg #windows update #lg monitor app #автоматическая установка #рекламное по
Источник: tweaktown.com
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