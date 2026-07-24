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12 захватывающих сюжетных шутеров на ПК, которые прекрасно обходятся без открытого мира

Ищите шутер, в которым не заблудишься и не заскучаешь, а на прохождение которого не потребуется много времени? Тогда эта подборка для вас.
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Те геймеры, которые начали играть на ПК лет 20-25 назад, прекрасно помнят ажиотаж, который вызвал появление открытого мира в играх. Поначалу удачные игры с открытым миром принадлежали к жанру RPG и многие помнят и перепроходят их снова и снова даже в 2026 году. Это Gothic I и Gothic II: Ночь Ворона, The Elder Scrolls III: Morrowind и The Elder Scrolls IV: Oblivion. В эти игры можно засесть на пару недель и даже больше, прежде чем вы откроете все секреты их миров, даже таких небольших, как в первых частях Gothic.

А вот шутеры не спешили переходить с линейного сюжета и коридорных локаций, где мы движемся, как по рельсам, на открытые миры. И самыми удачными первопроходцами можно назвать игры Grand Theft Auto III 2001 года и Grand Theft Auto: Vice City, вышедшую годом позже. А также первую часть франшизы Mafia – Mafia: The City of Lost Heaven, дебютировавшую в 2002 году.

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Часть разработчиков не спешила создавать в то время полноценный открытый мир и ограничилась значительным увеличением площади уровней, как в играх Far Cry, S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля или Crysis. И надо признать, в большинстве своем это была удачная реализация, давшая больше свободы игроку.

Изображение: BioShock Infinite

Но настоящий восторг геймеры получили с выходом больших шутеров с полностью открытым миром с большой площадью. Это были Grand Theft Auto: San Andreas и Grand Theft Auto IV, Rage, Red Faction: Guerrilla, Far Cry 2 и Mafia II. Разработчики оттачивали в них геймплейные механики и в 2010-х годах вышли лучшие игры подобного жанра: Far Cry 3, Far Cry 4, Grand Theft Auto V, Dying Light, Watch_Dogs, Just Cause 3 и Red Dead Redemption II. В эти игры можно без потери интереса играть неделями.

Параллельно шло внедрение больших открытых миров в RPG игры и 2010-е годы подарили нам такие суперхиты, как The Elder Scrolls V: Skyrim, The Witcher 3: Wild Hunt, Fallout: New Vegas, Fallout 4 и Kingdom Come: Deliverance. Да и серия Assassin's Creed тогда удачно балансировала на стыке жанров экшен и RPG – Assassin's Creed: Origins и Assassin's Creed: Odyssey были великолепны с их огромными мирами.

Изображение: Assassin's Creed: Odyssey

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Но потом что-то пошло не так. И игроки устали от бесконечных зачисток однообразных аванпостов и беготни от одного знака вопроса на карте к другому, да и у разработчиков закончились новые идеи, как сделать шутер в открытом мире таким, чтобы он долго не надоедал игроку. И Far Cry 5, Far Cry 6, Watch Dogs 2 и Watch Dogs: Legion игроки встретили уже с приличной долей скепсиса. Сегодня шутеры с открытым миром страдают от однообразия, приевшихся штампов и заезженных игровых механик, искусственного затягивания времени игры за счет «гринда», и часов даже для быстрого прохождения игры зачастую требуется очень много.

И на этом фоне отлично смотрятся обычные линейные сюжетные шутеры, в которых невозможно заблудиться, сюжет подается без пауз и проседаний, не давая нам заскучать. И их прохождение требуется разумное время, а не десятки часов. Я подобрал несколько лучших образцов таких игр разных лет, и сегодня, в первом блоге из цикла про подобные шутеры, мы познакомимся с двенадцатью из них. Упор сделаю на достаточно современные шутеры с красивой графикой, но и несколько ретро-шутеров, которые неплохо смотрятся и играются сегодня, тоже включу в подборку.

BioShock Infinite

Изображение: BioShock Infinite

Для меня одним из самых запоминающихся сюжетных шутеров 2010-х годов стал BioShock Infinite, вышедший в 2013 году. Действие игры разворачивается в парящем городе Колумбия, где агент Букер ДеВитт должен найти и спасти девушку Элизабет, обладающую способностью открывать разрывы между реальностями. Игра мастерски сплетает философские концепции с напряжённым экшеном, а нелинейные сюжетные развилки и символизм придают истории глубину, заставляя по‑новому взглянуть на каждый поворот событий. Даже в 2026 году графика в игре выглядит шикарно, за счет талантливой работы художников и геймдизайнеров.

Black Mesa

Изображение: Black Mesa

Для многих «олдфагов» игра Half‑Life, вышедшая в 1998 году, остается вехой, когда мир разделился на «до» и «после». До Half‑Life были шутеры почти без сюжета, типа DOOM или Quake II, а Half‑Life первым показал, что захватывающий сюжет и кинематографичные вставки на движке игры – это ново и очень круто. Но в 2026 году лучше вернуться в тот мир с помощью ремейка Black Mesa, выпущенного в 2020 году.

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Это полноценный пересказ Half‑Life, где культовый сюжет о катастрофе в «Чёрной Мезе» грамотно переосмыслен с современной графикой и доработанной механикой. Расширенные эпизоды в мире Зен, улучшенный ИИ противников и современная картинка делают знакомую историю свежей, сохраняя дух оригинала и раскрывая детали, которые раньше оставались в тени.

Half‑Life 2

Изображение: Half‑Life 2

Ну а после прохождения Black Mesa грех не перепройти и культовое продолжение Half‑Life – игру Half‑Life 2. Несмотря на то, что вышла она 22 года назад, в 2004 году, на мой взгляд, ей не требуется ремастер или переиздание. Она отлично выглядит и сегодня, в том числе, поддерживая высокие широкоформатные разрешения экрана. В Half‑Life 2, в антиутопичном городе Сити‑17, физик Гордон Фримен бросает вызов инопланетному Альянсу, используя гравипушку и тактическое мышление.

Продвинутая, революционная на тот момент физика, динамичные перестрелки и продуманные уровни задали новый стандарт жанра шутеров, а шикарный сюжет, не теряя темпа, ведет нас от начала и до конца истории, не давая заскучать. Мне всегда нравилось мрачное обаяние этой вселенной – конечно, не такое жутковатое, как в серии Fallout, но по-своему уникальное.

Metro 2033

Изображение: Metro 2033

В 2010 году, по замечательному постапокалиптическому роману российского фантаста Дмитрия Глуховского был выпущен шутер Metro 2033, давший старт целой игровой вселенной. После ядерной катастрофы столица превратилась в огромную сеть опасных туннелей: выжившие теперь прячутся глубоко в метро, где не достает смертельная радиация, а вылазки на поверхность грозят смертью.

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Атмосферный шутер сочетает напряжённый геймплей, ограниченные ресурсы и моральные дилеммы, создавая гнетущее ощущение страшного постапокалиптического мира, где каждый шаг может стать последним.

DOOM: The Dark Ages

Изображение: DOOM: The Dark Ages

Серия DOOM с каждой новой игрой приобретала все более и более интересный сюжет и апофеозом этого стал шутер DOOM: The Dark Ages, вышедший в 2025 году. Палач Рока теперь сражается с демонами в мрачной средневековой эстетике, где адские орды сталкиваются с его уже почти рыцарскими доспехами и разнообразными древними механизмами.

Брутальный шутер теперь еще более дополнен тактическими элементами – в нём надо комбинировать тяжёлое вооружение, ближний бой и окружение, чтобы выживать в масштабных детально проработанных аренах. На мой взгляд, это самая адреналиновая игра в этой подборке, в которой точно не заскучаешь ни на секунду.

Control

Изображение: Control

Шутер Control в 2019 году стал одним из первых, где на ПК использовалась новомодная трассировка лучей, но и в плане сюжета был очень неплох. Джесси Фейден расследует тайны Старейшего Дома – здания, которое меняет свою структуру и скрывает паранормальные угрозы. С помощью сверхъестественных способностей героиня раскрывает многослойный сюжет, где сюрреалистичные образы и меняющаяся архитектура создают гипнотическую атмосферу, стирая грань между реальностью и кошмаром.

Wolfenstein: The New Order

Изображение: Wolfenstein: The New Order

Шутер Wolfenstein: The New Order, вышедший в 2014 году, стал отличным перезапуском серии Wolfenstein. В альтернативной реальности, где нацисты победили, Би Джей Бласковиц возглавляет сопротивление против жестоких врагов.

Это динамичный шутер, в котором эмоциональные сюжетные повороты и контраст между провалами и надеждой на победу формируют захватывающую историю, где каждое сражение становится запоминающимся. Я перепрошел эту игру уже три раза и готов сделать это снова, настолько она хороша.

007 First Light

Изображение: 007 First Light

007 First Light – один из самых свежих шутеров в этой подборке, вышедший этой весной. Этот приквел истории о юности Джеймса Бонда раскрывает становление легендарного агента, где он осваивает шпионские приёмы, балансируя между скрытностью и динамичными открытыми боями. Кинематографичные миссии, напряжённые погони и тактические решения за несколько часов прохождения рассказывают, как из молодого оперативника рождается икона разведки.

VLADiK BRUTAL

Изображение: VLADiK BRUTAL

Это российский инди‑шутер, созданный, кстати, единственным разработчиком, Владиславом Мещеряковым в 2024 году. Он удачно гиперболизирует насилие, высокую скорость геймплея и эстетику «старой школы», создавая нарочито гротескный, но энергичный игровой процесс, от которого нельзя оторваться. Обилие оружия, брутальные добивания и ретро‑стилистика формируют уникальное ощущение, что мы возвращаемся в 1990-е года, когда такая динамика и насыщенность каждой секунды геймплея активным действием была нормой для шутеров.

Crysis 2

Изображение: Crysis 2

Продолжение великого и ужасного (в плане системных требований) шутера Crysis вышло в 2011 году. В разрушенном Нью‑Йорке мы, посредством персонажа в нанокостюме, противостоим инопланетному вторжению, используя адаптивные способности брони. Технологичная графика, тактическое применение функций костюма и масштабные сражения делают игровой процесс разнообразным, превращая каждую стычку с врагами в зрелищное испытание.

Sniper Elite 4

Изображение: Sniper Elite 4

Этот шутер, вышедший в 2017 году, понравится любителям неторопливо пострелять издалека. Снайпер Карл Фэйрберн ведёт диверсионную войну в живописной Италии времён Второй мировой войны, где масштабные открытые карты дают широкую свободу выбора тактики, а фирменная X‑Ray‑камера превращает каждый точный выстрел в кинематографичные моменты, которые не надоедает смотреть снова и снова. Сочетание стелса, довольно проработанной баллистики и нелинейных миссий приветствует игроков с тактическим опытом, и Sniper Elite 4 очень понравится любителям серии игр Hitman.

The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay

Изображение: The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay

Это самая старая игра этой подборки, вышедшая в 2004 году, и на несколько месяцев опередившая Half‑Life 2 в том, чтобы показать геймерам новую волну технологичных, красивых игр, по максимуму использующих шейдерную графику. Оказавшись в сверхзащищённой тюрьме «Бучер Бэй», главный герой Риддик, борется за свободу, используя скрытность, импровизацию и безжалостную силу.

Игра органично сочетает стелс‑механики, рукопашные схватки и мрачную харизму героя, дополняя это неожиданными поворотами сюжета и гнетущей атмосферой. Кстати, почти каждое написание блога с подборкой игр, особенно старых, заканчивается у меня острым желанием перепройти одну из них. И именно The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay уже устанавливается на мой ПК.

Итоги

Кстати, системные требования у подобных линейных шутеров, как правило, ниже чем у тех, в которых используется открытый мир. В большинство из тех, что упомянуты в этом блоге можно с комфортом, с высоким fps поиграть на ПК с видеокартами GeForce RTX 5060, Radeon RX 9060 XT 16 ГБ или GeForce RTX 5070. И процессорами Ryzen 7 5700X, Core i5-14400F и Core i5-14600KF. А в конце, как обычно, я предложу вам прочитать еще три записи в моем блоге:

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