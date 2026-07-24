«Грязные деньги» («In the Grey»), 2026

Изображение: ru.kinorium.com

Для начала, я сразу всю интригу с моим отношением в данному фильму раскрою.

Ни разу не шедевр, на раннего Гая Ричи вообще не похоже. И в главной роли вовсе не те, о ком написано в рекламных статьях… Мой вердикт: средненький боевик, с бестолковым сюжетом.

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Для понимания моего «негодования», стоит отметить и еще один важный момент: по данным на Кинопоиске, сам фильм был практически готов аж в 2023 году. И, поверьте, это важно.

Теперь немного о сюжете.

Есть некий «бизнесмен» по имени Манни Салазар, который для своего бизнеса занял довольно крупную сумму.

Изображение: ru.kinorium.comОдин миллиард долларов. Но отдавать инвесторам обратно деньги не спешит. И контора, которую можно охарактеризовать, как «коллекторы для очень богатых», эту проблему начинает решать. Вроде бы успешно. Но Салазар просто приказывает убить конторского адвоката и никакие деньги не возвращает. Теперь к решению проблемы подключается некая Рейчел со своей группой.

Изображение: ru.kinorium.comУж она то точно денежки вернет…

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В рекламных роликах на первом месте обозначают имена «типа главных» актеров. Это Генри Кавилл и Джейк Джилленхол. Сыграли они парней из группы той самой Рейчел.

Изображение: ru.kinorium.comНа саму роль Рейчел взяли Эйсу Гонсалес. Вот она и есть главная героиня, а не кто-то другой! И вот тут стоит вспомнить, что фильм фактически был готов еще в 2023 году, когда «фемовоины» были на пике славы. И именно так и ведет себя данная персона. И именно такое поведение и есть моя главная претензия к сценарию фильма.

Вот скажите: будете ли вы вести себя сверхнагло в логове явного бандита? Тупо наезжать на него и унижать? Это вряд ли. «Быковать» может лишь генпрокурор США, когда к нему доставят того самого Салазара в наручниках.

Но для «боевитой фемки» нужно всем показать, кто тут «мама». И она «быкует» с первых минут своего появления на экране. Выглядит это просто по-дурацки. Ведь сам фильм ни разу не смешной. Он снят на полном серьезе!

Некоторые могут подумать, что это мелочи. Но нет! Персонаж Манни Саалазара показан практически полным отморозком. И хоть прямо не говорят, что он какой-то наркобарон, в это можно легко поверить. Ибо иметь свой собственный остров, да с купленной полицией, сможет далеко не каждый богатый человек. Тут явно сильная криминальная подоплека. И вот на такого бандита «наезжает» наша «коллекторша»…

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А как же персонажи Джилленхола и Кавилла? А почти никак! Они вообще почти ничего не говорят. Все строго по делу. Они – ультрапрофессионалы своего дела, но им уделено мало времени для главных персонажей. Какие же они главные? Так, затравка, чтобы пошли в кино…

В общем, получился еще один фильмец с откровенным «воинственным феминизмом».

А что же насчет фирменного стиля Гая Ричи? Да тут его и нет. Наш «слон» Ричи сдулся, и уже давно. Да, манера подачи «материала» осталась традиционной для него. Но и только. Где фирменный юмор? Где выразительные герои? Где та самая атмосфера его первых фильмов? Ничего этого тут и близко нет! Если не знать, то никогда и не подумаешь, что это его фильм. Только за это можно сразу снимать пару очков на любом киноресурсе у данной картины. Такой фильм мог снять, кто угодно.

Изображение: ru.kinorium.comКогда я смотрел фильм, то приходилось искать для него некий аналог. Напрямую не нашел, но некий отголосок можно увидеть в фильмах про южноамериканскую мафию. И в таком случае, сравнение будет не в пользу «Грязных денег».

Что бы я поменял в фильме? Для начала, я бы полностью изменил роль Эйсы Гонсалес. На «понтах» в таком сегменте точно не работают. Это просто дурость. Далее, сделал персонажей Кавилла и Джилленхола более значимыми. Не в плане «решения вопросов», а в плане экранного времени. Ну и пусть хоть свои характеры раскроют, в конце концов. А то прям первым «Терминатором» попахивает… А насчёт Гая Ричи… А что тут можно сделать? Нет уже более мною любимого режиссёра. Придётся смириться…



